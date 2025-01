Bayern de Munique venceu Freiburg por 2-1

O líder da Bundesliga, o Bayern de Munique, obteve uma vitória nervosa por 2 a 1 em Freiburg no sábado, graças aos gols de Harry Kane e Kim Min-jae a serem localizados com seis pontos de vantagem no topo da Bundesliga.

O Bayern, que tem 48 pontos e seis vantagens sobre o segundo classificado, Bayer Leverkusen, perdeu por 3 a 0 contra o Feyenoord na Liga dos Campeões na quarta-feira.

Eles começaram bem contra Freiburg, atingindo o poste através de Jamal Musiala antes do maior goleador da Bundesliga, Kane, os colocou à frente após uma rápida virada na beira da área e um tiro de cetim para sua meta número 17 da campanha.

A defesa do Bayern Kim seguiu para o primeiro bastão após um chute de canto nove minutos após a retomada para colocar o 2-0 antes de Freburg reduzir distâncias aos 68 minutos, graças a um cabeçalho de Matthias Ginter.