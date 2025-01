O bilionário russo Roman Abramovich provavelmente deve um bilhão de libras de Sterling UK porque tentou evitar pagar impostos sobre investimentos em fundos de hedge. Sobre isso Isso é dito Na investigação BBC News E Departamento de Investigação Jornalista (Biro para jornalismo de pesquisa). Em seu material, os jornalistas se relacionam com mais de 400.000 arquivos e 72 mil e -estio recebidos como resultado Droncres de fornecedores de Chipre dos Serviços Corporativos de Meritervus. O texto do jornalista faz parte do projeto (Chipre confidencial).

De acordo com os documentos vazados, Abramovich investiu uma parte significativa de seu estado adquirido nos anos 90. Ele investiu dinheiro na Keygrovy Holdings Ltd, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. Em troca, uma rede de empresas registradas na mesma jurisdição e pertencente à Keygrove investiu dinheiro recebido na Western Hedge Funds. Estamos falando de seis bilhões de dólares entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2020.

Segundo jornalistas, esse investimento foi trazido por Abramovich US $ 3,8 bilhões. Os jornalistas afirmam que no centro do esquema estava Yevgeny Shvidler, um bilionário e ex -diretor do Chelsea London Football Club, de propriedade de Abramovich. Ele está agora sob sanções por causa dos relacionamentos com Abramovich.

Os documentos perdidos seguem que o diretor de empresas registradas nas Ilhas Virgens Britânicas transferiu ampla autoridade para gerenciá -las. Naquela época, Shvidler viveu no Reino Unido e recebeu cidadania britânica em 2010. Como a BBC explica, se a empresa que está no Reino Unido está envolvida na administração da empresa, o lucro deve ser tributado como se fosse uma empresa britânica. Os jornalistas são particularmente referidos à procuração geral, que deu a Schwidler “tanto quanto as forças amplas” e “o poder completo de fazer qualquer coisa” em conexão com empresas de investimento registradas nas Ilhas Virgens Britânicas.

Desde 2008, de acordo com a investigação, a Shvidler recebeu a autoridade para gerenciar os Keygrove Investments, que possuía empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, através de outra empresa.

Os jornalistas também voltaram sua atenção para o processo, que em setembro de 2023. Ele seguiu que Concord tinha apenas um cliente – Roman Abramovich. A empresa, ela afirmou, aconselhou o bilionário sobre questões de investimento para suas empresas nas Ilhas Virgens Britânicas. O processo também tem um certo “homem B”, que é descrito lá como o “associado próximo de” Abramovich, que tomou decisões sobre investimentos para um empresário. Ele era “uma pessoa de contato para obter um conselho de investimento” e “para tomar ou tomar decisões sobre se deve fazer transações recomendadas”. Estudando documentos atuais, os jornalistas chegaram à conclusão de que “Man B” é Evgeny Shvidler.

De acordo com documentos vazados, quantidades significativas de impostos irregulares do investimento de fundos GED, Abramovich, passaram por uma rede de empresas, após o que chegaram ao Chelsea. Assim, os investimentos de fundos de hedge retornaram à empresa nas Ilhas Virgens Britânicas e depois ao Keygrov. Depois disso, Keygrove levou dinheiro para outras empresas em Abramovich, que por sua vez emprestaram os fundos da Camberley International Investments Ltd – empresas criadas para financiamento para o Chelsea.

De acordo com o especialista em impostos de Rita-de-Feria, as evidências de que o residente do Reino Unido (ou seja, Shvidler) tomou decisões estrategicamente importantes sobre fundos de hedge-um “indicador claro” que o lucro “gigante” deve ser tributado no Reino Unido.

Em uma entrevista aos jornalistas, os advogados de Abramovish disseram que um empresário “sempre se candidatou a aconselhamento profissional independente a especialistas e leis tributários” e “recebeu de acordo com as recomendações recebidas”. Ele nega que soubesse alguma coisa sobre impostos não pagos ou seja pessoalmente responsável por esses impostos não pagos.

Em troca, os advogados de Shvidler disseram que os jornalistas consideraram a base de “documentos de negócios confidenciais mostrando uma imagem incompleta”, então eles representam “conclusões sérias e erradas sobre o comportamento de Schwidler”. Eles afirmam que a “estrutura de investimento” foi objeto de “um planejamento tributário muito preciso e detalhado, feito com a participação e conselhos dos principais consultores tributários”.

A primeira parte da investigação sobre as notícias da BBC para investigações jornalísticas disse que a empresa de Chipre Blue Ocean Yacht Management, cujo proprietário Abramovich, criou um arrendamento de negócios fictício usado pelo próprio empresário – isso foi feito para evitar a evasão fiscal. No total, de 2005 a 2012, Abramovich não pagou dezenas de milhões de euros em impostos, dizem os repórteres.

Jornalistas conversaram sobre o trabalho fictício de alugar um iate Roman Abramovich Este esquema de evasão de impostos tornou -se conhecido a partir do vazamento de “segredos”