A União Europeia procura fortalecer sua presença militar na Groenlândia apenas uma semana depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo e imediatamente ameaçou apreender a maior ilha do mundo. A decisão da UE seguiu os planos da Dinamarca de gastar US $ 2,05 bilhões para fortalecer a presença militar no Ártico.

De acordo com o Daily Mail, enquanto a Dinamarca é responsável pela segurança e defesa da Groenlândia, Copenhague realmente tem capacidades militares limitadas em seu território da ilha.

Após sua vitória nas eleições em novembro, Trump novamente fez uma oferta de compra da Groenlândia, embora a Dinamarca tenha negado seu interesse neste caso várias vezes.

Durante uma conferência de imprensa em Mar-A-Lia, algumas semanas antes do início de seu segundo mandato, Trump não excluiu a possibilidade de usar a força para capturar o território da ilha. Agora, o principal oficial militar da UE, general Robert Brieger, da Áustria, disse que o grupo deveria enviar tropas para a Groenlândia.

Trump não faz nada, e os Estados Unidos têm seu próprio interesse na questão da ilha pertencente à Dinamarca. A Groenlândia é de importância militar para Washington. Atualmente, na base espacial, Pedffic, que faz parte do sistema de alerta inicial do ataque de mísseis, está localizado 200 tropas americanas. Essa base também serve como um centro de controle de supervisão cósmico e de satélite.

Brieger quer que o bloco europeu ordenasse que as tropas fortaleçam a presença no contexto dos medos de que Trump toma medidas rápidas para obter o controle da região autônoma dinamarquesa.

Este mês, Trump disse que a Groenlândia era vital para a segurança dos Estados Unidos e pediu à Dinamarca que abandonasse o controle desta ilha ártica.

No contexto dessas ameaças, a Dinamarca decidiu aumentar os custos de defesa na Groenlândia. Deve -se notar que essa é uma reviravolta radical de eventos. Por mais de uma década, a Dinamarca reduziu os custos de defesa enviados à Groenlândia.

Assim, no ano passado, a Copenhague alocou US $ 26 bilhões para seus gastos militares. Agora está planejado usar US $ 2 bilhões sobre esse valor para estender a presença militar no Ártico.

O ministro da Defesa Troups, Lund Powsen, disse em uma entrevista coletiva que a última transação inclui financiamento para a duplicação dos veículos aéreos sem resposta a longo prazo até quatro e três novos navios na frota do Ártico.