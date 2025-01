Bella e Sydney apenas usaram a tendência “antiquada” de jeans à qual as mulheres francesas sempre foram fiéis

Não sei sobre você, mas meu algoritmo tem a missão de trazer de volta os jeans skinny. Não sou necessariamente contra o retorno dos skinnies – na verdade, isso me levou a apreciar o quão chiques eles podem ser com o estilo certo – mas estou um pouco cansado do endosso contínuo. Desejando algo um pouco diferente, fiquei emocionado ao ver algumas das minhas celebridades favoritas buscando uma silhueta jeans retrô que considero muito mais usável. Sentindo o mesmo cansaço do jeans skinny, vi a modelo Bella Hadid e o ator Sydney Sweeney esta semana abraçando a tendência dos jeans largos inspirados nos anos 70.

A silhueta distinta, que roça as coxas antes de se alargar até à panturrilha, tornou-se popular na década de 1970, à medida que a tendência boémia se consolidava. Tão fortemente associados às botas plataforma e aos padrões tie-dye que surgiram ao mesmo tempo, esses jeans nunca abalaram realmente suas associações retrô.

Em 2025, no entanto, estamos adotando uma abordagem mais moderna ao estilo de jeans largos. Veja a roupa chique de Hadid: em uma homenagem às rotas retrô da tendência, Hadid usou seus jeans largos com colares de moedas e botas de bico quadrado, ambos os quais tiveram grande popularidade ao longo da década elegante. Trazendo uma energia moderna para sua roupa, Hadid abandonou a jaqueta de couro justa que era popular na época e usou um estilo casual e grande demais.

Adotando uma abordagem semelhante ao seu estilo jeans largo, Sweeny combinou seus jeans com uma jaqueta de couro preta em um corte mais justo e completou seu visual com botas de couro envernizado.

Embora no Reino Unido muitas vezes consideremos os jeans largos uma silhueta “antiquada”, as mulheres francesas nem sonhariam em considerá-los dessa forma. Um item básico do guarda-roupa ao longo das décadas, esses jeans lisonjeiros costumam ser combinados com camisetas clássicas e malhas chiques que povoam os guarda-roupas das mulheres francesas.

Não foi apenas este grupo elegante que aderiu à tendência crescente. Nas ruas e entre marcas de grife, notei cada vez mais sinalizadores chegando ao mercado. Disponível em uma variedade de tons (estou de olho no estilo azul profundo de Paige), essa tendência deve continuar nesta temporada.

Leia nossas escolhas dos melhores jeans largos abaixo.

COMPRAR JEANS FLARE

H&M Calça jeans flare ultra alta Está disponível nos tamanhos 4 a 30 do Reino Unido.

manga Jeans largos com cintura baixa Use com uma malha preta simples ou combine com uma blusa boêmia.

Mãe Jeans Jeans extravagantes Eu sempre volto ao Mother Denim por sua variedade chique de opções.

Reforma Jeans longos de cintura alta e perna larga Alyssa Eles também estão disponíveis em azul índigo profundo.

Zara Jeans largos de cintura alta Jeans queimados são um item básico do guarda-roupa que nunca sai de moda.

Marcas e Spencer Magic Shaping Calça Jeans Slim Cintura Alta Eles estão disponíveis em comprimentos extracurtos, curtos, regulares e longos, para que você possa encontrar facilmente o ajuste perfeito.

Re/Concluído Calça jeans flare de cintura alta The Riding Jean Este tom de azul escuro é tão fácil de colocar em um guarda-roupa cápsula.

Paige Calça jeans larga Geneviève 32″ Use-o com salto alto para alongar bem as pernas.

Eles também vêm em branco, preto e um tom mais claro de azul.