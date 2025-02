Na partida da 24ª turnê pelo Campeonato da Espanha, o Real Madrid jogou com Osusuna A Draw – 1: 1. A partir dos 39 minutos, os convidados negociaram dez vezes após a decisão do árbitro de remover Bellingem. O inglês ficou insatisfeito com a decisão do juiz e disse a ele “Dump of Me”, o árbitro tomou a expressão como “você foi”.

De acordo com os regulamentos do Campeonato da Espanha, o jogador “Real Madrid” agora pode receber uma desqualificação de um máximo de 12 jogos por insultar o árbitro. A punição mínima é de quatro jogos.

No Real Madrid, temos certeza de que as dificuldades da tradução eram o problema. Bellingem disse que uma expressão que traduz, como “me deixe em paz, caia” e, em princípio, também se refere ao vocabulário não normativo. O juiz pensou que o inglês o enviou para o inferno.

“Tenho certeza de que o juiz simplesmente não entendeu o que o juiz lhe disse.