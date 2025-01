Bengala Ocidental: 1 ferido na explosão de Murshidabad, BJP exige investigação da NIA

Pelo menos uma pessoa ficou ferida na explosão de uma casa no distrito de Murshidabad, em Bengala Ocidental, na sexta-feira. Após o incidente, o homem ferido foi levado às pressas para um hospital em estado crítico.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu na tarde de sexta-feira na área de Ramkrishna Palli, em Murshidabad, onde uma pessoa, identificada como Farid Sheikh, ficou ferida. A razão exata por trás da explosão não estava clara e uma investigação foi iniciada para determiná-la, disse a polícia.

Após o incidente, o BJP alegou que a explosão ocorreu durante a fabricação de bombas brutas na residência do Sheikh.

BJP MLA e líder da oposição na Assembleia de Bengala Ocidental, Suvendu Adhikari, alegou que Sheikh era um líder do Congresso Trinamool e exigiu um inquérito sobre o incidente.

“Explosão na casa do líder do TMC em Lalbagh Murshidabad! A explosão ocorreu há algumas horas, enquanto bombas brutas estavam sendo feitas na casa de Farid Sheikh na área de Ramkrishnapally, no distrito número 8 do município de Murshidabad. Este Farid Sheikh parece ser um colaborador próximo do município de Murshidabad e Presidente da cidade, Indrajit Dhar O vídeo do hasteamento da bandeira é de 1º de janeiro de 2025. A sua proximidade é evidente. Os líderes do TMC estão envolvidos em extremismo ou abrigam radicais que têm acesso a explosivos e armas de fogo. O distrito de Murshidabad já é um refúgio seguro para terroristas de Bangladesh e seus funcionários deveriam investigar o assunto “, disse Adhikari ao compartilhar dois vídeos do. lugar.

Postagem de Suvendu Adhikari no X.

Segundo moradores locais, eles ouviram sons altos e uma nuvem de fumaça vindo da casa de Farid Sheikh. Eles alegaram ainda que bombas brutas foram vistas em sua casa mesmo após a explosão.

Após a explosão, trabalhadores locais do BJP iniciaram uma agitação fora do local buscando ações enérgicas no caso.

Segundo fontes, a polícia apreendeu alguns canos de ferro no local. A casa com telhado de telha foi parcialmente danificada no incidente.

Falando sobre o incidente, um morador da região, Badal Mondal, disse: “Depois de ouvir um barulho alto, saí de casa e vi a casa de Farid Sheikh cheia de fumaça. em um estado sangrento.”

O BJP MLA de Murshidabad Gauri Shankar Ghosh disse que todo o estado está sobre uma pilha de explosivos.

“A situação em Murshidabad é ainda pior. As eleições estão se aproximando. Então, a partir de agora, o armazenamento de bombas e armas foi iniciado. Naquele dia, o trabalho de construção de bombas estava acontecendo na casa do criminoso, Farid, protegido de Trinamool.” disse.

Enquanto isso, o líder local do TMC, Indrajit Dhar, disse: “O TMC não tem nenhuma ligação com Farid Sheikh. A oposição dirá o que quiser. A investigação policial revelará a verdade.”