Bengala Ocidental: 4 MLA do BJP, incluindo Suvendu Adhikari, suspenso da Assembléia por 30 dias após o protesto por Saraswati puja

Quatro MLA do BJP no oeste de Bengala, incluindo o líder da oposição Suvendu Adhikari e o Secretário Geral do Estado do Partido Agnimitra Paul, foram suspensos da Assembléia Estadual por um mês. A ação seguiu os protestos em que os legisladores supostamente quebraram documentos e os jogaram no orador enquanto se opunham ao que eles disseram que eram tentativas de impedir Saraswati puja em instituições educacionais.

Além de Adhikari e Paul, o Presidente também suspendeu outros dois legisladores do BJP, Bankim Ghosh e Biswanath Karak.

Na segunda -feira, o BJP MLAS mudou uma moção na Assembléia Legislativa em busca de uma discussão sobre a suposta intimidação relacionada à organização de Saraswati Puja. A moção foi apresentada por Agnimitra Paul.

O orador permitiu que a moção fosse introduzida, mas não permitiu uma discussão. Em resposta, os legisladores do BJP protestaram no salão da Assembléia, e alguns se mudam para a Casa da Câmara e os papéis comoventes. O orador Biman Bandopadhyay os alertou sobre as consequências para suas ações. Os legisladores do BJP deixaram a sessão.

Após sua greve, o líder do Congresso de Trinamool, Nirmal Ghosh, propôs a suspensão de Suvendu Adhikari e outros MLA do BJP. Posteriormente, o orador suspendeu Adhikari e três outros por 30 dias.

Em declarações para jornalistas fora da assembléia, Agnimitra Paul disse que Saraswati puja teve que ser retido sob proteção policial em alguns lugares, incluindo uma Universidade de Direito em Kolkata, após ordens do Tribunal Superior de Calcutá, agência de notícias, Pti relatado.

Ela disse que o MLA do BJP foi protestar depois que o Presidente se recusou a permitir uma discussão sobre a moção de adiamento apresentada por ela e outros legisladores do partido.