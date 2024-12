Bengala Ocidental: Disputa política sobre o casamento ‘extravagante’ da filha do assessor do líder do TMC em Birbhum

Uma disputa política eclodiu em Bengala Ocidental por causa do luxuoso casamento organizado pelo empresário Tulu Mandal, de Birbhum. Tulu é supostamente um assessor próximo do chefe do Trinamool Congress Birbhum, Anubrata Mondal, que foi preso em um caso de contrabando de gado em 2022.

Recentemente, o empresário organizou um casamento extravagante para sua filha, para o qual foram convidadas celebridades da indústria cinematográfica hindi e bengali. O luxuoso casamento gerou uma disputa sobre a fonte de financiamento.

Entretanto, os líderes do Partido Bharatiya Janata (BJP) e dos partidos de Esquerda lançaram um ataque feroz ao empresário, alegando que ele também era um líder do TMC.

De acordo com um Índia hoje De acordo com o relatório, o líder do Birbhum BJP, Dhruba Saha, disse: “Não sei o orçamento, mas estou surpreso ao ver o irmão de Salman Khan participando pela primeira vez de um casamento em Birbhum. É surpreendente que convidados tão importantes sejam participando.” de um casamento local.” casamento. “Suspeito que possa haver fundos não contabilizados em jogo.”

“Todos sabemos das ligações de Tulu Mondal com o Congresso Trinamool e agências já invadiram a sua casa no passado. Também ouvi dizer que a família do noivo tem ligações com o contrabando de gado”, alegou Dhruba.

O secretário distrital do CPI(M) Birbhum, Goutam Ghosh, também questionou a fonte de renda de Tulu, dizendo: “Não estou interessado em suas ações passadas, mas a administração e a polícia deveriam se perguntar como ele pôde pagar um casamento tão extravagante”, segundo. para Índia hoje relatório.

“Se você não está associado ao Trinamool, como pode gastar tanto? Não podemos negar que os líderes do Trinamool têm fontes de renda ilegais, o que lhes permite gastar dinheiro desta forma. despesas enormes neste casamento”, disse Goutam.

A cerimônia de casamento foi realizada no dia 28 de dezembro na cidade Suri de Birbhum. Sua sede era uma réplica do hotel cinco estrelas Taj Lake Palace em Udaipur.

O casamento contou com a presença de celebridades, incluindo o ator e diretor de Bollywood Arbaaz Khan, o ator Zareen Khan, a cantora Monali Thakur e o ator veterano Asrani, bem como os atores bengalis Ankush Hazra, Sumit Ganguly e Darshana Banik, entre outros.

Monali também cantou na cerimônia.

Todos os hotéis do distrito de Birbhum foram reservados para os convidados do casamento.

O negócio da Tulu Mandal inclui, entre outros, o comércio de pedras. Ele também estaria envolvido no caso de contrabando de gado.

A Direção de Execução (ED) invadiu a residência de Tulu em agosto de 2022 e, no mesmo ano, ele foi convocado a Delhi para mais interrogatórios sobre o caso.

Fonte