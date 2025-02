Bengala Ocidental: Elefante selvagem em Rampage leva em consideração a torre de vigilância, Bulldozer em Jalpaiguri, do oeste de Bengala – Vídeo

As cenas dramáticas desenvolvidas no distrito de Jalpaiguri, do oeste de Bengala, na segunda -feira, quando um elefante selvagem tentou destruir uma torre de vigilância e uma escavadeira que foi implantada para assustá -la na floresta.

As imagens mostraram o elefante tentando demolir uma torre de vigilância de vários níveis no meio de um campo, enquanto vários homens sabiam. Alguns deles foram vistos pulando da estrutura enquanto o elefante o atingiu.

Posteriormente, o elefante atacou a escavadeira e tentou danificá -lo, quase derrubando -o. Ele superou ferimentos leves e se aposentou após um breve confronto.

Após o incidente, uma organização de amantes de animais apresentou uma queixa na delegacia de Malbazo e no Departamento Florestal, o que levou à prisão do motorista das escavadeiras.

No início do dia, o elefante, um homem sem presas, deixou a floresta de Apalchand e vagou por Damdim. Vários habitantes locais se reuniram na área, tentando liderar o elefante de volta à floresta.

Atualmente, acredita -se que o elefante voltou à floresta. Três equipes do Departamento Florestal foram destacadas para localizar o animal e avaliar seus ferimentos, mas ainda não o encontraram.