Bengala Ocidental: Funcionário do Congresso Trinamool morto a tiros em Malda, polícia sugere brigas internas no partido

Um funcionário do Congresso Trinamool foi morto a tiros por bandidos não identificados em Malda, Bengala Ocidental, na terça-feira.

Segundo a polícia, o trabalhador Hasa Sheikh foi morto a tiros durante a inauguração de uma nova estrada na área de Kaliachak, em Malda. Duas outras pessoas, incluindo o presidente regional da TMC, Bakul Sheikh, também ficaram feridas no incidente.

A polícia registrou um caso e iniciou uma investigação. Eles também estão examinando se o incidente está relacionado a brigas internas no partido.

Este incidente ocorre poucos dias após o assassinato de outro vereador de Trinamool em Malda, levantando preocupações de segurança na região. O conselheiro Dulal Sarkar foi morto a tiros em Malda, no dia 4 de janeiro.

Até agora, um total de sete pessoas, incluindo um líder do Congresso Trinamool, foram presas no caso. Segundo a polícia, o principal arguido no caso, Narendra Nath Tiwari, presidente da unidade municipal de Malda do TMC, tinha uma antiga inimizade com Dulal Sarkar, após a qual conspirou para matar Sarkar.