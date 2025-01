Bengala Ocidental: Líder do Trinamool, Buli Murmu, alega agressão por se recusar a pagar corte de dinheiro, BJP reage

Gram Panchayat Pradhan Buli Murmu, do Congresso Trinamool (TMC), alegou que foi agredida fisicamente por seus colegas de partido por se recusar a pagar uma “corte” nos fundos alocados para a construção de estradas. O incidente, que supostamente ocorreu no escritório do panchayat na tarde de segunda-feira, gerou indignação e alimentou a controvérsia política em curso em Bengala Ocidental.

Murmu, uma mulher tribal, apresentou uma queixa detalhada ao superintendente distrital da polícia na terça-feira, descrevendo a sua provação. Ela alegou que, apesar de ter contribuído com 4% a 6% dos fundos para projectos panchayat anteriores, foi pressionada a libertar fundos adicionais ao presidente regional e ao presidente do TMC.

Murmu afirmou ainda que o assédio foi agravado devido à sua identidade tribal, com os agressores recorrendo a insultos baseados em castas e abuso verbal para degradá-la.

Murmu expressou sua insatisfação com a forma como a polícia local lidou com o caso, pois foi aconselhado a abordar a delegacia de polícia de Gangarampur em vez de receber ajuda imediata.

O incidente atraiu duras críticas do presidente do BJP de Bengala Ocidental, Sukanta Majumdar, que lançou um ataque contundente ao ministro-chefe Mamata Banerjee e ao TMC no poder.

Majumdar acusou o TMC de promover uma cultura de impunidade e de não proteger os seus próprios membros de elementos criminosos internos.

“As mulheres líderes do Congresso Trinamool estão a ser atacadas por elementos criminosos dentro do seu próprio partido”, disse Majumdar.

“Uma mulher tribal, uma gram panchayat pradhan eleita, foi brutalmente agredida no seu gabinete por se recusar a cumprir as exigências de ‘cortes de dinheiro’. Os agressores não só recorreram à violência física, mas também usaram insultos baseados na casta para a degradar e silenciar. Este é um exemplo horrível de anarquia dentro do TMC.”

Majumdar também criticou a polícia pela sua inacção, chamando-a de “flagrante abandono do dever” e acusou o ministro-chefe de proteger os perpetradores.

“O silêncio de Mamata Banerjee sobre esta questão é vergonhoso. A sua cumplicidade na protecção destes criminosos é uma traição às pessoas que ela afirma representar”, acrescentou.