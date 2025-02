Bengala Ocidental: Mohan Bhagwat pede às pessoas que se juntem ao RSS e vejam como funciona o traje hindu

O chefe de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Mohan Bhagwat, estendeu no sábado um convite aberto às pessoas para se juntarem ao traje hindu e experimentar seu trabalho. Enquanto conversava em uma reunião em massa de ‘Karyakartas’ (voluntários) em Burdwan, no oeste de Bengala, Bhagwat enfatizou que não havia obrigações e aqueles que queriam sair depois de obter informações sobre as atividades da organização estavam livres para fazê -lo.

“Meu apelo é entender Sangh, entrar em seu dobro. Não há taxa para isso. Nenhuma associação é necessária. Venha, veja o que fazemos e, se você não gosta, pode sair. Se você nos vir do Lá fora, você pode desenvolver conceitos errôneos sobre Sangh “, disse o chefe do RSS.

Enquanto a Bengala Ocidental se prepara para as eleições da Assembléia de 2026, os analistas políticos estão observando de perto o papel do RSS. A organização foi credenciada desempenhando um papel crucial nos recentes sucessos eleitorais do BJP em Haryana, Maharashtra e Delhi, onde os extensos trabalhadores dos trabalhadores do RSS contribuíram para o desempenho do partido.

Também em sua direção, Bhagwat disse que entender o RSS leva tempo, já que seu único objetivo é unir tudo ‘Samaj hindu’ (Sociedade hindu) para desenvolver ‘Atmiyata’Um vínculo emocional próximo. Ele também pediu às pessoas que interajam diretamente com o RSS, em vez de fazer uma opinião à distância.

“Erros e mal -entendidos se desenvolvem quando as pessoas tentam entender a organização à distância. Eles veem contato próximo com o Sangh, veem por si só”, disse ele.

Destacando as aspirações de crescimento do RSS, Bhagwat declarou que a organização já possui 70.000 shakhas (filiais), mas pretende expandir ainda mais. A expansão justificada como um meio “fortalecer a unidade nacional”.

“Temos 70.000 shakhas e queremos crescer. Por quê? Não para nós mesmos, mas porque se as pessoas se juntarem, isso beneficiará a nação e o mundo”, disse ele.

Mohan Bhagwat está atualmente em uma turnê de dez dias pelo oeste de Bengala, durante o qual está programado para conhecer vários dignitários RSS de suas unidades de Bengala do Sul e Central.