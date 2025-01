Bengala Ocidental: Tribunal POCSO condena homem à morte por estuprar e assassinar menina de 5 anos; justiça em 55 dias

Um tribunal POCSO em Chuchura, Bengala Ocidental, condenou na sexta-feira um homem de 42 anos à morte pelo estupro e assassinato de uma menina de cinco anos 55 dias após o crime. O veredicto veio um dia antes de um tribunal de primeira instância em Calcutá dar seu veredicto sobre o estupro e assassinato de uma médica estagiária no hospital RG Kar, em agosto do ano passado.

A POCSO (Lei de Proteção às Crianças contra Ofensas Sexuais) nomeou juiz do tribunal de Chuchura, no distrito de Hooghly, que considerou Ashoke Singh, de 42 anos, culpado de estupro e assassinato do menor.

No dia 24 de novembro do ano passado, a menor desapareceu depois que seus familiares a procuraram na cidade. Seu corpo foi encontrado posteriormente na casa de Singh, um vizinho. Segundo a promotoria, Singh levou a menina para sua casa depois de lhe oferecer chocolates antes de estuprá-la e matá-la.

Naquela mesma noite, Singh foi preso por uma equipe da delegacia de polícia de Gurap, disse seu oficial encarregado, Bapi Halder.

Uma acusação foi apresentada contra ele 14 dias após o crime e um julgamento a portas fechadas do caso começou no tribunal POCSO em 18 de dezembro de 2024. Durante o julgamento, os advogados de acusação e defesa interrogaram 27 testemunhas.

O horrível incidente chocou toda Bengala Ocidental, com centenas de pessoas saindo às ruas para exigir punição ao culpado após o incidente de RG Kar.

O veredicto do tribunal POCSO foi recebido com ampla aprovação e muitos consideraram-no uma vitória da justiça.

A ministra-chefe, Mamata Banerjee, expressou gratidão ao judiciário e à polícia por sua ação rápida. “Hoje, o tribunal pronunciou a sentença de morte para o condenado que estuprou e assassinou uma menina em Gurap. Meu coração está com a família e compartilho sua dor e saudade”, tuitou.

Reiterou o seu compromisso de tornar Bengala Ocidental um lugar mais seguro para as crianças. “Um violador não tem lugar no nosso mundo. Todos nós juntos faremos deste um lugar mais seguro para os nossos filhos através de leis rigorosas, reformas sociais e uma administração eficaz e implacável. Nenhum crime deste tipo ficará impune”, disse ele.

Seu sobrinho e secretário-geral do Congresso Trinamool, Abhishek Banerjee, também saudou o veredicto e disse que Bengala Ocidental tem tolerância zero para crimes contra mulheres.

“Em Bengala Ocidental, a justiça é entregue de forma rápida, decisiva e sem compromissos. Isto serve como um poderoso lembrete de que, embora outros possam falar da boca para fora segurança das mulheres (segurança das mulheres), Bengala Ocidental permanece firme com uma abordagem de tolerância zero em relação aos crimes contra as mulheres”, disse ele.

Esta é a segunda sentença de morte proferida a um réu no estado em um mês. Em 4 de outubro de 2024, uma menina menor que estudava na classe 4 foi estuprada e assassinada em Jaynagar, no distrito de South 24 Parganas.

Posteriormente, um tribunal anunciou a pena de morte para o acusado, Mostaqin Alam, 64 dias após o crime.

VERDITO DE RG KAR HOJE

Enquanto isso, o julgamento do caso do hospital RG Kar de Calcutá, no qual uma estudante de medicina de 31 anos foi estuprada e assassinada em 9 de agosto do ano passado, foi concluído na quinta-feira. O tribunal de Sealdah anunciará o veredicto no sábado.

O Central Bureau of Investigation (CBI) pediu a pena de morte para Sanjay Roy, acusado do crime.

O julgamento levou 59 dias para ser concluído depois de ter começado em 11 de novembro de 2024. O CBI assumiu o caso em 13 de agosto e as acusações foram apresentadas contra o acusado em 4 de dezembro.

O corpo do médico em formação foi encontrado dentro da sala de seminários do hospital, provocando indignação nacional e semanas de protestos por parte dos profissionais de saúde. O CBI apresentou uma acusação contra Roy, que era voluntário cívico na Polícia de Calcutá.

(com contribuição do PTI)