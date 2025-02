A intervenção de Roberto Benigni no Festival de Sanremo – aparentemente crítica ao governo – não foi ao jornalista do jornal Andrea Scanzi. “Ele torna seu coração mais apertado ao ver Benigni que, quando finge que faz” sátira “, não vai além de um democrata Lugaglino,” Scanzi escreve, “é como se o tremor do passado tivesse acabado de ficar entorpecido. Cansaço, talvez por causa da vida tranquila, talvez por causa de um mal -estar existencial que levou qualquer momento ».