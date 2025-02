Washington-Aviv, – O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu concluiu sua visita aos Estados Unidos, chamando de “histórico” e expressando a confiança de que as negociações com o presidente Donald Trump abrirão o caminho para “novas conquistas grandiosas capazes de garantir a segurança de Israel para Israel à geração”.

Reuniões com o presidente Trump, representantes de alto nível de seu governo, os líderes do Senado e o Congresso pretendiam fortalecer parcerias estratégicas entre os dois países e discutir questões -chave na segurança regional.

Ao retornar a Israel, o primeiro -ministro Netanyahu comentou sobre sua visita da seguinte forma: “Acabei de voltar de uma viagem histórica a Washington, onde conheci o presidente Trump, os principais representantes de seu governo, os líderes do Senado e do Congresso. Esta visita e as negociações que realizamos com o Presidente dos Estados Unidos abrem o caminho para novas realizações grandiosas, que podem garantir a segurança de Israel na geração. »»

No entanto, os detalhes das negociações não foram divulgados, a julgar pela declaração de Netanyahu, a ênfase foi colocada na segurança a longo prazo de Israel e nas possibilidades de expandir a cooperação com os Estados Unidos nessa área.

Além das questões de parceria estratégica, o primeiro -ministro Netanyahu também abordou o respeito pelo cessar -fogo, enfatizando a preparação de Israel para uma ação decisiva em caso de violação.

“Monitoramos estritamente a conformidade com o contrato de cessar -fogo. O que nos obriga a abrir fogo a respeitar. Fazemos isso no sul e norte. Meu pedido esta noite: Ninguém se aproxima do perímetro, ninguém penetra no perímetro. Isso faz parte do acordo, e nos respeitaremos estritamente. Esperamos que o Hamas cumpra todas as suas obrigações – e esse é um deles “, disse Netanyahu.

Essas palavras enfatizam a preocupação de Israel com as fronteiras e a determinação de garantir a segurança de seus cidadãos. O primeiro-ministro expressou esperança de que o Hamas cumpasse suas obrigações sob o acordo de cessar-fogo e alertou sobre o desejo de Israel de proteger suas fronteiras.

A visita de Netanyahu aos Estados Unidos, a julgar por suas declarações, foi proveitosa e teve como objetivo fortalecer as relações com o aliado-chave e garantir a segurança a longo prazo de Israel. No entanto, a situação nas fronteiras permanece intensa e o respeito pelo cessar -fogo é um fator -chave para manter a estabilidade na região.