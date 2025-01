O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conversou com Shira e Eli Albag, pais de Liri, que retornaram do cativeiro do Hamas.

“Minha esposa e eu, junto com todo o povo de Israel, abraçamos Liri e seus amigos. Estou feliz que, graças aos nossos grandes esforços, aos esforços das FDI e de outros, conseguimos alcançar isto. É um momento muito feliz que esperávamos há tanto tempo. Estamos trabalhando para libertar todos”, disse o primeiro-ministro.

Vídeo: Omer Miron, LAAM.