Benjamin Netanyahu: Haverá um dia muito difícil para Israel

O chefe do governo Benjamin Netanyahu apelou ao povo, como parte dos corpos dos corpos de quatro reféns no Hamas.

“Haverá um dia muito difícil para o estado de Israel. O dia dos choques, o dia da dor. Retornamos os quatro reféns aos mortos dos mortos.

Nós abraçamos as famílias e o coração de toda a nação quebra. Meu coração se parte. Seu também. E o coração do mundo inteiro deve ser dividido, porque fica claro para quem tratamos, o que tratamos, com que monstros.

Choramos, sofremos, mas também estamos determinados a garantir que isso não acontece novamente. “”

Israel recebeu uma lista de reféns mortos, que devem ser devolvidos amanhã sob o contrato.

O coordenador dos prisioneiros e a reserva da brigada desaparecida, Girsch, informaram a família dos reféns por meio de representantes do IDE.

Nesta hora pesada, nossos corações com famílias de luto.

Continuaremos a fornecer informações confiáveis, se necessário, e solicitaremos que se abstenha a disseminação de rumores e informações não oficiais.