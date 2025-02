Após uma semana de discussões com os líderes americanos, o primeiro -ministro Benjamin Netanyahu deixou Washington na manhã de domingo.

Netanyahu foi o primeiro líder estrangeiro a visitar o presidente Donald Trump desde sua inauguração. O primeiro -ministro também se reuniu com vários funcionários do governo Trump, líderes bipartidários do Congresso, estudantes judeus e líderes cristãos evangélicos.

Na sexta -feira, Netanyahu se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Mike Johnson, no Capitólio dos Estados Unidos, convidando Johnson a visitar Israel.

“Você é convidado para Israel este ano em Jerusalém. Eu sei que você está ocupado, mas encontre espaço para fazê -lo. Você será bem -vindo com um tapete vermelho”, disse Netanyahu a Johnson.

Reiterando o apoio americano, Johnson enfatizou que Israel não seria apenas “sempre que estamos governando aqui”.

Enquanto isso, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, instruiu o Exército a preparar planos para permitir que os palestinos em Gaza abandonem voluntariamente a faixa. A iniciativa estabeleceria opções iniciais através de cruzamentos de terra, bem como por via aérea e mar, disse Katz. Seu anúncio continua com a sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na terça -feira que os moradores da faixa são transferidos para países terceiros, enquanto Gaza é reconstruído.

Os detalhes da sugestão de Trump não foram resolvidos, mas qualquer Gazan que queira emigrar poderia fazê -lo, desde que outro país aceite para hospedá -los.

Na quinta -feira, o escritório de Netanyahu confirmou que o primeiro -ministro deu Trump com um povo de ouro quando os dois se conheceram na terça -feira.

O presente “simboliza a decisão do primeiro -ministro que levou a um ponto de virada na guerra e ao ponto de partida para quebrar a vontade da organização terrorista do Hezbollah”, disse o escritório de Netanyahu. A operação, na qual Booby pegou os pagers feriu mais de 3.500 dígitos nas fileiras do Hezbollah em setembro “expressa poder, superioridade tecnológica e astúcia de Israel contra seus inimigos”, acrescentou o escritório de Netanyahu.

Enquanto em Washington, Netanyahu também ordenou que “medidas apropriadas” fossem tomadas após reféns ou Levy, Eli Sharabi e Ohad Ben Ami retornaram em condições desnutridas e emaciadas.

“As imagens chocantes que vimos hoje não acontecerão sem resposta”, afirmou o comunicado. “O governo, juntamente com funcionários de segurança, apoiará eles e suas famílias. Israel está comprometido em trazer todos os reféns e desaparecer”.

Netanyahu não especificou quais medidas seriam tomadas.

Supõe -se que a primeira fase de Alto El Fuego verá um total de 33 reféns israelenses liberados por seis semanas em troca de centenas de terroristas palestinos presos em Israel. O número exato dependerá de quantos estão vivos. Desde que El Alto El Fuego entrou em vigor, 583 prisioneiros palestinos foram libertados.

O destino dos 65 reféns restantes será determinado pelas negociações durante a segunda fase do incêndio. Os críticos dizem que a abordagem gradual condena os reféns não lançados no início para o cativeiro aberto e prejudica os ganhos de guerra de Israel.

Pelo menos 1.200 pessoas foram mortas e 252 israelenses e estrangeiros foram reféns em ataques do Hamas contra comunidades israelenses perto da fronteira de Gaza em 7 de outubro. Dos 76 reféns restantes, acredita -se que mais de 30 estejam mortos.