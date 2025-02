Benjamin Netanyahu virou -se para o povo de Israel com palavras de tristeza

O primeiro -ministro Benjamin Netanyahu publicou um apelo aos cidadãos israelenses, nos quais se dirigiu ao contra -ataque das organizações de reféns hoje:

“Meus irmãos e irmãs, queridos cidadãos israelenses, hoje somos um. Nós somos um em tristeza insuportável. Hoje, cada casa em Israel está de luto. Lamentamos uma perda séria, a morte de nossos quatro reféns.

Todos sentimos a dor diluída de raiva. Todos nós sentimos raiva em comparação com os monstros do Hamas. Quatro caixões de nossos entes queridos nos forçam – ainda mais do que o habitual – para garantir, para jurar que o incidente de 7 de outubro nunca mais acontecerá.

O sangue de nossos entes queridos nos chama do chão. Ela nos obriga a sair dos assassinos vil – e vamos sair.

“O deus da vingança, Senhor,

A vingança de Deus, venha! “”

Nosso coração está partido, mas nossa mente não está quebrada.

E esse espírito nos ajudará a devolver todos os reféns, destruir os assassinos, eliminar o Hamas e, com a ajuda de Deus, para fornecer nosso futuro “, disse o chamado.