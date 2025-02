Benjamin Netanyahu voou para Washington para encontrar Trump

Primeiro -ministro Benjamin Netanyahu antes de voar para Washington:

“Agora vou a Washington para uma reunião muito importante com o presidente Trump.

O fato de ser seu primeiro encontro com o chefe de um estado estrangeiro a partir do momento em que assumiu o cargo é de grande importância para o estado de Israel.

Primeiro de tudo, isso indica o poder da união entre Israel e os Estados Unidos. Segundo, isso indica o poder de nossa conexão, que já trouxe grandes realizações ao Estado de Israel e à região, e também levou aos acordos de Abraão, liderados pelo presidente Trump – acordos históricos de paz entre Israel e quatro estados árabes.

Acredito que, durante as reuniões, discutiremos os problemas críticos que enfrentamos: vitória sobre o Hamas, o retorno de todos os nossos passos e a luta com o eixo iraniano, com todos os seus componentes, com um eixo que ameaça a segurança de Israel, o Oriente Médio , Oriente Médio e o mundo inteiro.

As decisões que tomamos durante a guerra, combinadas com o heroísmo dos combatentes do IDE, já mudaram a face do Oriente Médio além do reconhecimento. Eu acho que, enquanto trabalha intensamente com o presidente Trump, ainda podemos mudar para o melhor.

Podemos fortalecer a segurança de Israel, ampliar o círculo da paz e trazer uma era maravilhosa com a qual não sonhamos. A era da prosperidade, segurança e paz de acordo com a força de nossos soldados, a força de nossos cidadãos, o poder de Israel e o poder da união entre Israel e os Estados Unidos.

Com a ajuda de Deus, faremos, com a ajuda de Deus, teremos sucesso. »»