Beppe sala e o "Não" Nos irmãos Bibas, um assunto nacional. BDI: "A última cicatriz que eles toleram no Partido Democrata"

Nenhuma memória de Milão Para irmãos israelensesAriel e Kfir Bibasbrutalmente morto junto com a mãe ShiriE Hamas Nos meses após o seqüestro na manhã de 7 de outubro de 2023. “Haveria muitas razões para continuar a aliviar. Eu diria que o problema é manter posições políticas, acho que não faremos isso”. O prefeito disse que Pd van Milan, Giuseppe SalaÀ margem da inauguração de uma instalação na Biblioteca das Árvores, para se abster de três anos desde o início da guerra na Ucrânia, responda àqueles que perguntaram se ele seguirá o pedido de iluminar o Oranje Palazzo Marino de que veio de que veio Davide Romano do Museu da Brigada Judaica e de Alessandro Litta Modnani da Associação Milanesa Pro Israel.

“Sinto muito pela decisão do prefeito – é a observação de Romano – acredito que as crianças sequestram crianças, matando -as estrangulando -as e agindo o comércio de seus cadáveres em um mundo em todo o mundo é algo que nunca foi visto em todo o mundo Condenação netto. Até os primeiros casos de ataques suicidas não foram muito sensação e depois se tornaram “normais”. Para isso, nossa empresa tem O dever de se rebelar Com gestos extraordinários para esses novos horrores “.

A condenação da sala e o centro -esquerdo é certamente mais difícil Riccardo de CoratoDeputado de Irmãos da ItáliaVice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da Câmara e, especialmente, um ex-vice-prefeito dos Conselhos de Centro-Recht do Milão nos últimos anos. O de Sala, ele explica, é ‘oDurar com cicatrizes Por aqueles que, juntamente com a maioria esquerda, toleram os eventos muito frequentes desde outubro de 2023 padre E pró-hamas, que, no entanto, criaram muitas vezes distúrbios e desconforto para os civis “.

“Mesmo agora – o Corato – sublinha, apesar das últimas ações extremas que diferentes crianças israelenses sequestraram e mataram, cadáverUma demonstração clara da proximidade de toda a comunidade judaica pelo prefeito e sua maioria não chegou. É claro que, com essas atitudes, Giunta e maioria correm o risco de fazer nossa cidade aparecer Anti -semitaUm sentimento que não pertence à grande maioria dos milaneses. Pessoalmente, eu sempre contestei essas atitudes e tomo firmemente ao lado do povo israelense e da comunidade judaica.

