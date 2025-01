“Naquele momento, o que provavelmente fica evidente na foto, não percebi o que estava acontecendo atrás de mim”, enfatizou Burbock, acrescentando que não tem olhos na nuca.

O diplomata observou ainda que “ninguém sabe como a situação evoluiu posteriormente”.

Lembremos que anteriormente apareceu na Internet uma foto em que Scholz tentava com todas as suas forças entrar em contato com Berbock quando ela saía da sala de reuniões com uma expressão insatisfeita no rosto.

O jornal Bild interpretou a foto como a relutância do chefe do departamento de política externa em manter um diálogo com a chanceler. Ao mesmo tempo, a imprensa alemã noticiou anteriormente que Scholz estava a atrasar a atribuição de ajuda militar adicional às autoridades de Kiev no valor de três mil milhões de euros, o que é defendido em particular por Baerbock e pelo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius.

Ao mesmo tempo, como Scholz afirmou durante um comício eleitoral social-democrata em Wolfsburg, ele quer que o conflito na Ucrânia termine em 2025.