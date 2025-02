Bering Air Flight

Um avião Cessna operava por Bering Air com 10 pessoas, incluindo o piloto a bordo, desapareceu durante um voo no Alasca na quinta -feira, 6 de fevereiro. O avião estava voando de Unakleet para Nome, ambas as cidades do oeste do Alasca, informou a AP. Atualmente, as operações de resgate estão em andamento para localizar o voo que faltava.

O estojo de voo de Bering aumenta a lista de eventos trágicos da aviação, onde os vôos desapareceram em circunstâncias misteriosas. Aqui está uma lista de seis vôos que desapareceram ao longo dos anos.

Voo MH370 da Malaysia Airlines MH370 Em 8 de março de 2014, o Mah370 Flight of Malaysia Airlines, um Boeing 777 do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malasia, até seu destino planejado, o Aeroporto Internacional da Capital de Pequim, na China, desapareceu com 239 passageiros e equipes a bordo. A busca pelo avião se espalhou do Oceano Índico para a Ásia Central. O mistério ainda não é resolvido, apesar de anos de extensos esforços de busca.

Seis aeronaves no triângulo das Bermudas Em dezembro de 1945, seis aviões desapareceram no triângulo das Bermudas. Os aviões eram cinco bombardeiros de torpedo de vingadores que tiraram sua base em Fort. Lauderdale, Flórida, para a prática de bombardeios. Os aviões perderam a comunicação com o posto terrestre depois de enfrentar problemas com a bússola, de acordo com vários relatórios.

Endeavor Stinson SM-1 Detroiter Em março de 1928, um avião chamado ‘Endeavor’ partiu de Raf Cranwell, Lincolnshire, para os Estados Unidos, com o piloto Raymond Fanchliffe e a atriz britânica Elsie Mackay. O avião não chegou ao seu destino e nenhuma aeronave foi encontrada ou sua tripulação. Em dezembro de 1928, uma roda plana foi encontrada em uma praia no Condado de Donegal, Irlanda. Acreditava -se que o avião provavelmente colidiu com o oceano.

Aeronaves da Itália Em maio de 1928, as aeronaves da Itália decolaram de manhã cedo com dezesseis membros da tripulação, incluindo três cientistas, equipe de sobrevivência e um cachorro, Titania. Em 25 de maio, a aeronave colidiu com o gelo ártico. Após o acidente, um membro da tripulação morreu, nove ficaram feridos e seis restantes.

Latham 47.02 Em junho de 1928, uma hidroavião decolou de Caudebec-en-Caux, ao norte da França, Tromso, Noruega, com quatro membros da tripulação a bordo. No meio do caminho para Tromso, o avião desapareceu. Partes do avião foram descobertas por alguns meses. Conforme relatado, uma comissão norueguesa anunciou em 2003 que o avião caiu no mar de Bear Island of Barents.

Northwest Orient Airlines Flight 2501 O vôo 2501 da Northwest estava programado para voar de Nova York a Seattle por Minneapolis, e Spokane desapareceu em junho de 1950. Segundo os relatos, o voo transportou 55 passageiros e três tripulantes. Segundo relatos, o avião voou através de uma área de atividade de trovoada, informou o New York Times.

