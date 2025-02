Berlim, Colônia, Hamburgo: manifestações sobrecarregaram a Alemanha

Neste domingo, a Alemanha se tornou uma arena de manifestações em grande escala. Segundo a polícia, cerca de 160.000 pessoas se reuniram em Berlim, embora os organizadores tenham anunciado a presença de 250.000 manifestantes. As ruas da capital estavam cheias de pessoas escandalizadas pelo voto conjunto de CDs / CSS e AFD no Bundestag. A magnitude do protesto se espalhou rapidamente por todo o país – essas ações ocorreram não apenas em Berlim, mas também em Saarbryukken, Kile, Regensburg, Ulma, Potsdam e Colônia.

Um dos episódios centrais foi uma demonstração em frente ao edifício da CDU, organizado pela Campact Alliance. Os participantes trouxeram pôsteres com slogans provocativos: “5 a 1933”, “Não há pericker em fevereiro” e “HDs, envie -nos de volta a letra” C “”. Os manifestantes acenderam as luzes dos telefones celulares na fachada da sede e, com gritos barulhentos, condenaram o candidato de Chancellors Friedrich Meters, cantando: “Nós somos o firewall!” O derrame deve ter vergonha! “”

Por que o país saiu?

O gatilho político para uma indignação pública tão maciça foi uma votação recente no Bundestag. Os CDs e o CSS, tendo recebido apoio da AFD, adotaram uma proposta destinada a apertar a política de migração. Este foi o primeiro caso em que a AFD recebeu a maioria dos votos durante a reunião plenária do Parlamento. Embora a proposta adotada seja opcional, a própria cooperação com o partido popopulista da Lei causou uma onda de indignação. Lembremos que, apenas alguns dias atrás, a conta da CDU / CSS sobre a restrição de migração foi rejeitada, o que só aumentou o descontentamento dos cidadãos.

Multidão

O publicitário Michel Friedman, que recentemente deixou as fileiras da CDU, disse: “HDS é um partido democrata, mas seu erro é imperdoável”. Ele enfatizou que a AFD é um “partido ódio”, que não está de pé com base na democracia. O ex -presidente do Conselho da Igreja Evangélica da Alemanha, Heinrich Bedford -também expressou sua indignação: “Votar com AFD nunca deve ser repetido. Você não pode se unir daqueles que traçam dignidade humana. É o fim. “”

Colônia: protesto na água

Em Colônia, ocorreu uma ação, não como comícios tradicionais de rua. O grupo “WasserSportfreunde Neptun Köln” organizou uma demonstração no Reno, onde 350 barcos com os banners “não de racismo” e “para democracia e diversidade” estavam alinhados seguidos contra a famosa catedral da Catedral. Segundo os organizadores, cerca de 1000 pessoas participaram do evento, que foi o primeiro caso de tal demonstração na água na história da cidade.

Um único slogan contra a lei –populismo

O movimento de protesto não se limitou a Berlim e Colônia. No sábado, as ruas de Hamburgo, Essen, Leipzig, Stuttgart, Braunschweig, Würzburg, Augsburg e Bremen estavam cheias de manifestantes. Assim, em Hamburgo, a polícia contou aproximadamente 65.000 participantes e, em Essen – 14.000.

Resultados: O que então?

Manifestações em massa tornaram -se um sinal brilhante de insatisfação com as decisões políticas, que muitos consideram perigosos para os fundamentos democráticos do país. A Alemanha estava no cruzamento: por um lado, a crescente influência das forças da lei da população, por outro lado, uma poderosa resistência civil. Surge a questão se as CDU / CSs podem revisar sua estratégia ou que as manifestações se tornarão um novo padrão na vida política do país.

Isso é destacado pela Alemanha:

O último dia de espírito: de 1100 lojas para terminar zero. Deichmann e Theia são uma dupla que pode respirar a vida em um símbolo que desaparece

Anti-semitismo em ação: por que Berlim está em silêncio. A polícia manteve apenas três, embora os pedidos de violência tivessem soado abertamente

Fevereiro na Alemanha – De um céu transparente à névoa do gelo. Adeus a palha de janeiro

A explosão das paixões no Parlamento: por que a Alemanha não está pronta para medidas difíceis da luta. O fracasso da conta, que prometeu “fechar as fronteiras”

Alemanha na encruzilhada: debate de migração e revolução política. A nova investigação da INSA para Bild revela as partes que transformam o equilíbrio de poderes na raça eleitoral

Downs, aumento do preço: se o BCE puder pacificar a inflação. Como os bancos manipulam juros e como isso ameaça os consumidores

Alternativa chinesa à IA ocidental: revolução ou ameaça

Democracia sem barões: a esquerda requer cancelar todos os títulos aristocráticos na Alemanha

Revolução médica na Alemanha: tratamento ilimitado

A elevação sazonal do desemprego na Alemanha: janeiro trouxe números alarmantes. Quando esperar “renascimento da primavera”

Quando os bilionários intervêm na democracia: MUSC, AFD e um escândalo na Alemanha. Como o proprietário do X usa sua plataforma para promover idéias à direita