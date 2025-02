Berlinale-2025. “Ice Tower” – Marion Cotillard interpreta a rainha da neve em uma tela sombria de cinema. O caso em que o filme antiquado é sua vantagem

No festival de cinema de Berlim, foi realizada a estréia do diretor francês Lucille Hadjikhalilovich “Ice Tower”. Esta é a história de uma garota que foge de casa e começa a viver no set, onde eles colocam uma “rainha da neve”. A heroína Marion Cotillard interpreta um bruxo maligno com quem um adolescente tem um relacionamento estranho. O crítico de cinema Anton Dolin fala em detalhes sobre esta imagem.

As histórias pegaram o cinema de ambos os lados do Atlântico. Os motivos podem ser diferentes – do escapismo banal à necessidade de reconsiderar as parcelas do livro. Mas é possível reexaminar um conto de fadas em um formato de cinema radical, mantendo as idéias e fotos da fonte original? Lucille Hadjikhalilovich dá uma resposta extremamente convincente a essa pergunta.

Claramente, o aspecto principal é a escolha de um conto de fadas para adaptar o filme. A torre de gelo é baseada em uma rainha da neve. Obviamente, as histórias de Hans Christian Andersen vão além dos limites do gênero puro e geralmente da literatura para as crianças. Não é de admirar que ele esteja em sua terra natal, na Dinamarca, o diretor mais interessante da adaptação cinematográfica de seus textos cruéis e sentimentais de Lars von Trier. Filha de emigrantes bósnios que passaram a infância em Marrocos, Khadzhikhalilovich também está próximo do cinema provocativo europeu, não sem motivo, seu parceiro na vida e nos negócios é o mesmo gaspar argentino francês cosmopolita. Em certo sentido, eles fizeram uma “torre de gelo” juntos porque nasceu, que foi composta por reconhecimento (perucas, bigode), interpreta o diretor de “The Film in the Film”, no qual a intriga se desenvolve.

O caso acontece no análogo nostálgico na década de 1970, em algum lugar dos Alpes franceses. Zhanna (Clara Pachini), uma garota de tonerie de uma família adotiva, está ficando sem Natal na casa. Encontra um refúgio em um edifício incomum, que acaba sendo um pavilhão para fazer filmes. Não percebendo isso sozinho, Jeanne está no epicentro da fantasia livre baseada na “Snow Queen” de Andersen – primeiro nos bastidores e depois no quadro. Em sua consciência excitada, o artista do papel principal, que inspira tudo o horror e o respeito na beleza de Christine (Marion Cotiacyar), que a negligência se conecta com o governante real frio do coração do conto de fadas instruído. Mas a própria Zhanna é uma de duas faces: então ela não é expulsa, a garota finge que as estágios que apareceram para o padrão, para o qual ela aloca os documentos de outras pessoas e o nome do nome (ou seja, “branco”).

Khadzhikhalilovich vê e mostra o mundo artificial do cinema através dos olhos de um adolescente encantado e ferido, reduzindo o enredo bem conhecido da rainha da neve ao mínimo. Não há kaya, houve apenas um corvo dos personagens do texto clássico, e o conflito foi construído sobre a atração de Queen e Gerda, em parte parecendo um ladrão pequeno. Uma técnica torturada, mas inevitável, é a assimilação do processo cinematográfico no sono, maravilhoso, permitindo que você seja um herói de eventos ao mesmo tempo e os observe ao lado. Kristina e Jeanne, depois de filmarem o próximo duplo, ficaram fascinados pelo Hall por assistir seu avatar nevado, como eles estavam tentando resolver o quebra -cabeça de um filme que ainda não havia nascido.

Christina é onipotente, rica, respeitada. Jeanne é deportado e poucas pessoas estão interessadas. Ambos sofrem de solidão. A atração deles permite que você perca cenários diferentes: mães e filhas, donas de casa e empregadas, estrelas e fãs – até que as heroínas ousem abordar modelos proibidos (repetindo, a ação ocorre meio século atrás) experimentou gravidade e aquela jovem paixão. Eles entram na aliança produtiva e no arquétipo da vila: “Snow Queen” na versão Hadjikhalilovich está associada a não menos arquétipo e ainda assustadora. Vale lembrar que em seu primeiro Jean Renoir, a heroína desta história sagrada, era uma garota completamente madura, e seu marido e esposa do diretor Katrina Hessling tocou. Assim, levando em consideração os antecedentes da tela, o diretor negligencia um tom tocante e baixo dramático, aumentando suavemente o conflito com o motivo da desigualdade social.

Khadzhikhalilovich conclui a aposta arriscada com o espectador em alguns pontos que ele deixa os plugues reais. Episódios sonhadores, sonhos eróticos, cenas e fora -ox -A articação dos personagens é misturada em proporções aproximadamente iguais, forçando o público a perder a coordenação, porque Jeanne perde na escuridão. A propósito, o filme é quase desprovido de cenas feitas sob luz natural: Sofia ofuscante no local ou uma escuridão impenetrável da paisagem alpina.

A aposta não é feita no cenário, não nos retratos psicológicos da heroína localizados em desenvolvimento e movimento permanentes, mas na beleza hipnotizante do cegante Reino Branco Sem Vida da Rainha da Neve. Aqui é sinônimo da última magia do antigo cinema, que afeta os criadores do filme (e de acordo com o Plan e os espectadores) como uma droga forte. Não é de admirar que os personagens do filme sejam um fornecedor de substâncias estimulantes para Christina, seu médico pessoal que realizou a recente Woland Augustus Dily.

O sonhador de Jonathan Rikeburg e o excelente design de som de Ken Yasumoto e Etienne Hoga ajudam a capturar o público e a não deixar ir para a última equipe, mas o próprio Cototiyar enfrenta a tarefa.

“Ice Tower” é um caso raro quando você não precisa se transformar para o papel, mas o suficiente, como na velha piada, “Vá e para trás”, liberando a energia mais poderosa da estrela do carisma–poucos presentes serão Fascinado por uma presença, veja nossos dias, virando a cabeça. Isso é muito apertado, e é por isso que funciona tanto. No final, no reino da rainha da neve, a eterna permafrost – o tempo flui sob outras leis.

Berlinale-2025. “Mickey 17” – uma imagem prolongada do autor “Parasitas” Mon Jong Ho Ho Ho Clones de Robert Pattinson e besouro gigante contra o colonizador de terras lideradas por Parodia em Donald Trump