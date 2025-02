Berlinale-2025. Katerina Ekhnstai “Time”: Documentário Chronicle of Life of Ucraniano Schools durante a guerra

No Festival de Cinema de Berlim, em 20 de fevereiro, o filme foi exibido pela Katerina Ekhinostai ucraniana “Time Time” – um documentário sobre a vida das escolas ucranianas durante a guerra. Seus heróis são alunos e professores de toda a Ucrânia: uma escola é destruída por bombardeios, outros drones, outros estudam e até recebem diplomas remotamente. O cinema Anton Dolin fala sobre este filme forte e incomum sobre formação pessoal em circunstâncias extremas, que o país inteiro experimenta com heróis. Fotos Autor de Katerin Ermine e seu parceiro, Montary Nikon Romanchenko dois dias antes da estréia aço pais.

O nome “tempo de tempo” pode ser lido metaforicamente, mas geralmente um “relógio a vapor” (no ucraniano) ou “tag tag” (em inglês) -tela da medicina de campo: uma nota sobre o horário do aplicativo de torneio para que não seja Então, para exceder seu seguro, permanecendo em membros feridos. Isso é aprendido em uma das lições apresentadas no filme por Katerina Ermina. Os alunos da maioria das escolas ao redor do mundo, como adultos, podem pagar por não saber. Numerosas crianças e adolescentes que se tornaram os heróis da “fita do tempo” – a lista de atores nas finais parece impressionante – levantada pela guerra. Eles sabem muito do que é impossível adivinhar. No entanto, a imagem faz todo o possível para que o espectador possa abordar a experiência única de seus heróis.

Todo documentário ucraniano sobre a guerra atual, independentemente do mérito artístico, torna -se um documento inestimável da época. No entanto, o trabalho de Ermina se destaca em um histórico geral com delicadeza especial, seriedade, atenção aos detalhes e integridade da composição. Total, o segundo filme do diretor, que uma vez estudou no Marine Rasbuzhkin (Workshop de estréia de Stop-Earth, foi marcado pelos prêmios da paralela “geração”), pela primeira vez desde 1997, a Ucrânia apresentada no Festival Competition (Então era Kira Murat e seus “três andares”). E chegou a tempo e lugar não apenas porque as atuais iniciativas de Donald Trump influenciaram drasticamente as previsões sobre o tempo e as formas do fim da guerra atual.

Ele se tornou banalidade – mas não perdeu a relevância – a tese de que hoje o futuro é defendido pelo passado na Ucrânia. A frente deste confronto global se espalha todos os dias, pegando um novo território, embora não literalmente. 2025 A Berlinale lançou a competição “Prospects”, exclusivamente para o diretor do departamento, e tudo acabou sendo um conflito entre o novo com os antigos filhos com pais. Autores do México, Eslovênia, Estado, Egito, Alemanha, Hungria, França, sem uma palavra, contam as histórias de adolescentes que entram na vida obviamente traumática dos adultos.

“Time Time” é a melhor imagem local em um tópico declarado. Panoramicidade e estrutura de mosaico, espalhando a cena da Ucrânia, não em contraste com o sentido da câmara, a intimidade, conhecida na “Stop-Earth”. Um filme sobre formação pessoal em circunstâncias extremas, que o país inteiro experimenta com heróis, nasceu.

Não há voto ou texto no “Feed de tempo”, exceto empréstimos com os nomes das cidades e aldeias, acompanhados por distâncias da linha de frente. Nenhuma entrevista com personagens – professores e alunos de uma meia e meia escolas. A câmera Oleksandra Roshchin (ele também filmou “Stop”) permanece invisível, exceto por um pequeno episódio no início do filme, quando as crianças acenam e sorrindo para o operador (significando o espectador). O único elemento formalmente organizador é bonito sensível, como se a música surpresa do compositor Kiyiv, Alexei Shmurak, que A-Kapella realizou em três votos femininos. Ele trava um humor violento cheio de músicas de filme, do Abba às músicas ucranianas modernas.

Ermine explora o tempo em suas duas formas: a ciclicalidade do ano letivo, adaptada aos ritmos do crescimento de crianças e adolescentes e a eterna variabilidade da guerra, o monstruoso santão que ele sugeriu. Mesmo minutos de silêncio são medidos marcando outra flecha. O tempo de interrupção é a ansiedade do Siren Air. O ciclo educacional de rotina viola a guerra – enquanto o foguete destrói o prédio da escola, matando pessoas (vários desses casos são mostrados no filme). O controle do usual e chocante, inequívoco, atualiza o sentido do futuro, o leva fora do selo. Desde os tempos soviéticos, endurecemos que “as crianças são o nosso futuro”, mas e o fato de que os planos dos graduados de amanhã são reduzidos aos quais a brigada irá para a luta e que especialidade eles escolherão – um tanque, um sinal ou um atirador de elite ?

A guerra invadiu todas as estações, tornou -se parte do DNA, mesmo onde nada se lembra diretamente dela, como em Bucha: Ermine começa seu filme nos subúrbios de Kiev, cujo nome se tornou o nome da casa. Em Cherkarasy, os alunos do ensino médio treinam para lançar uma aeronave não tripulada. Em Nikolaevo, a lição da associação está listada com a palavra “segurança” (“amigos”, “mundo”, “zsu”) e discutir o conteúdo de uma “mochila alarmante”. No estúdio de arte subterrânea de Harkov, ele é, sem saber, interpretado pela pintura. Em Borody, não posso, de forma alguma, construir um novo prédio escolar – o antigo foi destruído durante um bombardeio. Em uma garota branca, ela chora a garota, vendo o retrato de seu pai na sala de aula na sala de aula. Em Zarechny, os adolescentes vão para as ruínas de uma escola bombardeada, tentando adivinhar onde está o gabinete e onde está o professor. Em Romnes, o falecido diretor está enterrado nas ruínas de outra escola …

As aulas de Internet que se tornaram a norma em Covid são outra necessidade militar. A professora em Borodyaans lidera a matemática no quadro anexada à parede externa da casa, em frente ao computador: os alunos enviam suas saudações da Holanda holandesa. Outros estão envolvidos em crianças em idade escolar de seu quarto, enquanto o filho dela tem uma lição no quarto próximo. Em Bakhmut, destruído por guerra, mãe e filha elegante, que apenas – assim, terminou a escola em um computador e conseguiu um diploma. Tomada.

A incomum “fita do tempo” não foi realizada imediatamente. Geralmente, se os longas -metragens sobre o crescimento contêm a idéia de crescimento interno, transformando caracteres através de novas experiências e testes. Nos últimos três anos de operações militares, desastres e não -alossa, explica o participante da guerra atual que veio conversar com as crianças, não fornece nenhuma forma de experiência positiva. Esse “tempo” específico simplesmente não contém o potencial de desenvolvimento. Você pode ver a coragem de crianças e professores na vida escolar permanente da Ucrânia atual, é possível – um desejo regular de anexar à normalidade atavística, mas a realidade não ensina uma lição a ninguém. Em vez disso, lidamos com pura existência: a vida se opõe bravamente à morte, às vezes recebendo pequenas vitórias. O vencedor neste caso pode ser considerado por qualquer primeira fronteira que respondeu à pergunta mais simples sem hesitar, que entregou sua lição de casa, que, em princípio, chegou a uma lição.

Puddy Gyree cai sobre o espectador da amargura do título final: o filme é dedicado à memória do irmão mais novo do diretor Maxim Gornost, que morreu na Batalha da Ucrânia em 2023. A notícia reage levemente após a estréia da estréia: dois dias antes de Katerina mostrar a Katerina e seu marido, diretor da Nikon Romanchenko, seu filho nasceu no hospital de Berlim.