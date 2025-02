O Festival de Cinema de Berlim mostrou a imagem do diretor coreano Mon Zhong Hoo Mickey 17. Em um novo filme, o autor “Parasitas”, que ganhou quatro Oscars, não é a primeira vez que ele discute o valor da vida. No novo conto de fadas adultos, o herói de Robert Pattinson está tentando sobreviver em um mundo onde o bug gigante cósmico é mais humano do que o colonizador do país. O cinema Anton Dolin diz que o entusiasta Pon Zjun Ho parece se permitir esperar para a platéia.

Mickey 17 é o filme mais exigente da temporada. Ele foi depositado muitas vezes (provavelmente, porque o primeiro-ministro estava ocorrendo em duas cidades-Landon e Berlim), o que levou a suposições especulativas sobre o conflito entre o produtor da Warner Bros e o diretor de Pon Zjun Ho. A julgar pelo cinema excessivo, caótico e livre, o autor ganhou a disputa, não os produtores. Geralmente, o novo trabalho de coreano, que se tornou um símbolo vivo da cultura nacional após um duplo triunfo de “parasita” em Cannes e Oscar, teve que esperar quase seis anos. Valeu a pena.

“Parasitas” sensacionais que seguem a dramática “mãe”, o detetive “memórias do assassinato” e comédia “latindo cães não mordidas”, enfraqueceram a realidade coreana. O novo filme de Pon Zhong Ho, que colocou o romance do americano Eston “Mikki -7″, se encaixa em sua segunda linha -mais contos internacionais de fadas adultos, onde efeitos especiais avançados são sempre combinados com a pesquisa de auditoria do gênero: -Man ” Monstro “(na Rússia é conhecido sob o nome superado” Dinossauros Invasão “), anti -time” através da neve “, uma parábola ambiental sentimental” Okch “.

Se você não conheceu o trabalho de um mestre único ao longo dos anos de espera por um novo filme, o Miki 17 o levará repetidamente e parará. Marcado para o diretor de mudança de tonalidade – da farsa ao drama, da ação à sátira política, da ficção científica a enfatizar o anti -científico – fornecerá ao espectador os “slides americanos” emocionais. Os personagens e idéias são dobrados nos olhos, porque o clone principal da Mickey Clone, que se inscreveu na missão suicida, dezessete seguidas. Nesse papel ou funções? -Robert Pattinson pode finalmente mostrar diferentes aspectos de seu talento em um filme.

O design da espaçonave e a estação onde a ação ocorre, bem como a paisagem do planeta de neve de Niflheim – o nome foi emprestado da mitologia escandinava – atenciosa nas pequenas coisas, não ficou sem o motivo de o diretor ter sido apelidado O apelido da pátria do diretor (da palavra “detalhes”). No entanto, de fato, Mon Zhong Ho permanece mais filósofo social do que o escritor de ficção científica. As suposições futurológicas, de novos clones de biopreners a Niflheim de bugs de criptomoeda blindados, são tão necessários para pensar no destino humano.

Para uma louca retro Sunny Valsa (a música foi escrita por Jung Il, que também trabalhou em outubro, parasitas e “brincar em Kalmar”; também não se acostuma com a mudança de registros elegantes) Mickey, deitado em uma caverna nevada e se preparando para Morte por uma morte da mandíbula que a trepadeira conta sua história. Como um Morpen de Jake Sally, de Avatar, ele se inscreveu para colonos da Wantosness, para uma empresa com um amigo chamado Timo (mais famoso dos coreanos americanos Stephen Yonga), fuga de um colecionador com uma serra a motor. E então ele morreu com tanta frequência que estava cansado de responder à pergunta do que era.

Mickey experimentou radiação espacial e vacinas experimentais, respirou um ar venenoso e comeu comida venenosa. Para morrer na mandíbula do monstro alienígena, pode não ser a pior opção, é consolada quando Timo o jogou à mercê do destino. Sim, apenas um grito gigante, contra as expectativas, puxa Mickey de uma rachadura para a superfície e libera. Pela primeira vez em alguns anos, não se afasta, mas salva a vida de uma tridevia sem esperança e isso nem é uma pessoa. Com dificuldade na estação e desmoronando na cama de sua cabine apertada, o décimo sétimo Mickey revela com um horror com um décimo oitavo impresso. Criminosos e infratores estão agora: “múltiplos” proibidos por razões para legais e religiosos.

Em um romance zombeteiro e prudente Eston, um herdeiro ideológico de Robert Sheley, foi problemático paradoxo “Navio de Sepeus” em relação ao clone com uma “nuvem” com consciência. Mon Jun Ho trata uma entonação silenciosa da fonte original, não apenas aumenta o número de vida e a morte de Mickey, mas também aumentando o grau de excêntrico e loucura literalmente em tudo. Com a ajuda do onipresente operador Darius Khongji (também filmado “Okh”), ele converte toda a direção do colono em um grotesco, sobrecarregado com fotos brilhantes, lembrando o universo Terry Gilliam (o diretor é um fã de longa data do Brasil, mesmo um personagem chamado “através da neve através da neve”).

Nesta sociedade pervertida, os conquistadores pioneiros administram corretamente um político de transportadoras e perdedores. Duas perdas de escolhas na Terra e, portanto, que decidiram experimentar a felicidade no espaço, Kenneth Marshall Kenneth interpretou Mark Ruffalo: após o sucesso de “pobres plantações”, o artista obviamente ganhou gosto e quer desempenhar um papel característico característico dos quadrinhos . Provavelmente, o personagem é concebido como uma paródia de Donald Trump – exceto que ela canta um hino religioso, mas confunde a igreja com uma empresa comercial e pensa em um emprego, mesmo quando ele planeja genocídio. No entanto, ele realizou Ruffalo, saiu maior e mais expressivo do que qualquer protótipo possível. A Carnivore Lady Macbeth -Muse e os camaradas -en -ars congressistas ILF -A (Tony Collett) ficam atrás do marido.

No ano passado, o cinema estava literalmente obcecado pelo gosto da morte. O Mickey 17 oferece uma vacina dessa epidemia temática causada pelos anos de covis e guerras destrutivas. Por fim, uma imagem engraçada e irritada da Mona Ho – sobre o valor de toda vida que esquecemos. Refletindo o grito de um símbolo sexual (ele afirma que o papel máximo do colapso do sexo voluntário de nosso comandante é de uma forte vontade, cujo papel é Milito que interpretou Naomi Ekki), Pattinson sobe na pele de um homenzinho. Seu engraçado e tocante Mickey é o herdeiro de Kafkian Gregor Zamze e Joseph K., e também Berange, que não queria se transformar em um reno no fundo da brutalidade universal. A menor conexão na cadeia de alimentos, heroicamente tentou recuperar sua dignidade perdida e tenta defender o direito de não apenas ser comida de canhão, embora a obrigação de morrer regular seja registrada em seu contrato.

Para todos os outros, rachar da cabeça do clone não é um problema, você só precisa tentar não manchar com sangue, o tapete persa retirado de seu planeta nativo. A zombaria da indiferença da tripulação da missão à morte selvagem de Mickey gradualmente leva a um desastre comum que coloca a colônia à beira da sobrevivência. Acontece que os terríveis na aparência de Cripers apreciam suas vidas muito mais do que as pessoas – a vida entre si e estão prontas para combater alienígenas de todos os Pipp “Soldier Ryan”, presos desses tiros. Para entender a lógica dos habitantes locais em forma de inseto, apenas Mickey está pronto, quem sabe perfeitamente: não importa quanto morrer, não será possível amar esse processo ou enfrentar sua inevitabilidade. O instinto de sobrevivência se torna no programa ético Mickey 17, cuja adoção leva a uma revolução real. O tema não é a esquerda de outra pessoa que os diretores: no filme “Através da neve”, ele já organizou um golpe político e se perguntou sobre o valor de uma vida individual para o bem comum.

O surgimento da trepadeira é uma referência provável à “freira do vale do vento”, Steppe pós-apocalíptico fantasia retro Hayao Miyazaki, na qual mostraram que insetos gigantes são mais sábios que a “natureza do rei”. E em Montri I “Otche” Mon Jun Ho, ele pregou um pensamento semelhante: entramos em uma rua tão cega que a única saída era tentar aprender empatia com os animais. Afinal, mesmo o monstro mais terrível é mais moral que um homem. O Mickey 17 resume um resultado impressionante. O autor, um grande pessimista, quase a primeira vez se permite expressar sua esperança tímida nas finais de que seremos capazes de sair da escuridão à luz, como aconteceu com o oposto sobrevivente de todo o personagem principal. Se você parar de matar e aprender cuidados, até o degelo chegará ao gelo Niflheim.

Agora, Mon Jun Ho trabalha no próximo projeto – a maior e mais cara animação da história da Coréia do Sul. Seus heróis, que interagem com a humanidade, serão os habitantes da profundidade do oceano.

