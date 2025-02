75. O Festival Internacional de Cinema começou em Berlim. Ele abriu com a família Fantasmasgori esta bomba – “Licht” (Das Licht) – Uma foto da família Berlim, um relacionamento em que se quebra diante de nossos olhos. Os refugiados da Síria ajudam a lidar com a crise da crise, que foi intencionalmente resolvida para que um trabalho procure ajuda familiar. O crítico de cinema Anton Dolin assistiu a essa imagem irregular, que foi feita de uma maneira incrível, mas deixa sentimentos conflitantes.

Os filmes de abertura geralmente não usam funções semânticas graves. Eles são convidados a fazer estrelas no tapete vermelho ou para relacionamentos contratuais com os fabricantes. Como regra, essas imagens não se aplicam a recompensas. O aniversário de Berlim, ele passou pela primeira vez no novo governo – foi liderado pelo ex -diretor do Festival de Cinema de Londres, Trish Tattle – especial.

A “luz” de Tom Teakvar, que fez seus olhos, tem todas as oportunidades de permanecer na memória como um evento inesquecível. E ele certamente foi escolhido não por razões formais. Anteriormente, temos uma declaração conceitual sobre a Alemanha, Europa e, em geral, um “Ocidente coletivo” em um estado de crise intransponível. Quase um manifesto.

A figura de abóbora em si é um emblema. Se existe um diretor “principal” na Alemanha de hoje, então é ele. Sua “corrida, Lola, Run” tornou -se um símbolo do país e seu cinema na virada do milênio, até o prêmio nacional de filmes foi nomeado “Lola”. Ele abriu Berlim duas vezes (o caso atual é o terceiro) e, nas duas vezes, o filme não foi feito em alemão. Em 2002, de acordo com um cenário não realizado de Kshishtof Keslevsky, “Raj”, ele garantiu o direito de ser considerado como herdeiro do gênio do século anterior. A Internet cheia de gênero em 2008 tornou -se um aplicativo para participar totalmente do alemão no processo de Hollywood.

Confirmando -o com “Cloud Atlas” discutido (2012), que foi feito em colaboração com os criadores “Matrix” pelas irmãs Vachavsky, a abóbora ganhou outro papel. Ele se tornou um mensageiro da cultura alemã em todo o mundo em 2006, na época da saída de “perfumes” através do romance de Patrick Zyuskinda. Mas, finalmente, consolidou esse status em 2017, o incrível sucesso do detetive retrô de várias partes “Babylon-Berlin”, gravado no idioma da mãe da mãe e se tornou o projeto de televisão mais famoso e bem-sucedido da Alemanha.

“Light” é um triplo de volta para a abóbora: o estilo de suas primeiras exibições expressivas de filmes pós -modernos (“Hibernação de inverno”, “Run, Lola, Run”, “Princess and Warrior”), para uma tela grande e estudar modernidade.

A ação do filme acontece aqui e agora os contornos de Berlim são inconfundíveis, desde o plano geral marcado até detalhes estendidos, como a estação ferroviária Potsdamer Platz (a estréia do festival é realizada ao lado) ou a sala de conferências de Frank Gary no prédio do banco DZ Bank .

Os engenheiros-maga-luzes da família-são exemplares demais e indicativos de que eles acreditam nele, e às vezes parece intencionalmente carregado. O pai da família Tim (o papel com rigor grotesco foi realizado pela estrela alemã, o ator Lars Idinger, que já estrelou uma abóbora em Babilônia-Bernin) por razões fundamentais, monta apenas em uma bicicleta, mas caminha descalço (mas Anda descalça (mas anda descalça. Mas caminha descalço (mas caminha descalço (mas caminha descalço (mas anda descalça (mas não na chuva). Suas campanhas de mídia socialmente responsáveis, desenvolvidas a mancada de uma agência com uma escárnio de mente aberta, No entanto, alimente uma grande capital, à qual ele, liberal e progressista, e um olho cego.

Sua esposa Milena (Nikolett Crybets é uma bem conhecida atriz, diretora e fundadora do Terranova Electric Group) é responsável pelo financiamento de projetos culturais e desfavoráveis ​​internacionais e mais precisamente, com pecado, tentando construir o teatro em Nyrobi. Obviamente, tanto o alarme quanto a noite e a noite e não indo bem com o sexo, que numerosos psicólogos familiares não podem ajudar.

Seus filhos de 17 anos com dois filhos olham para os pais confusos: fechados em sua RV Unida e têm medo de seguir o encontro Yon (Julius Gaze) e Frida impulsiva (Elka Bizendorfer), gastando tempo em ações noturnas e ambientais. Recentemente, secretamente de sua mãe, ela era aborto.

Cada membro da família está trancado em seu quarto. Na parede de uma das premissas de um apartamento completo, há um pôster do “eclipse” de Michelangelo Antonioni, que enfatiza ainda mais: diante de nós, o exemplo mais recente é uma alienação européia existencial, que se tornou obviamente cômica na última metade da metade . Mas a bomba da trama foi retirada da segunda obra-prima do antigo cinema italiano: “Teorema” Pierre Paolo Pasolinina-Para sobre um estranho, um hodger em uma família próspera imaginária.

Uma das primeiras cenas de “santo” se concentra na fixação narcisista de Engels em si mesma: nenhum deles nas notas da cozinha dona de casa Maye, o cadáver, que morreu de ataque cardíaco no meio da limpeza. Ao mesmo tempo, o correio, que trouxe um jantar vegano, passa despercebido para heróis, morre sob as rodas do caminhão de lixo. Parece que os europeus “muito brancos” já estão destruindo apenas um ao outro, mas o mundo inteiro.

Alguém deve vir para ajudar. A salvação de um Farra se torna um imigrante sírio, na verdade tem uma alta qualificação e um diploma, além de falar três idiomas. Mas no centro de emprego, ela de repente escolhe conscientemente a posição liberada da “dona de casa” em uma família alemã desconhecida. Esta mulher magneticamente bonita de um olhar aterrorizante (Tala Al Dean é natural de Heidelberg, conhecida na Alemanha e na Áustria com suas performances, performances e música experimental), será introduzida no mundo dos Engels, gradualmente ganhando a confiança de cada um de cada confiança deles.

Para berliners narcisistas mimados, Farra será literalmente um Messias. No entanto, ele tem sua própria tarefa, cuja solução dará ao filme espetacular – talvez demais, na beira da negação de Kitsch.

Não procure um problema, uma ironia escondida, um fundo duplo. A abóbora literalmente conta a história da crise em que a Europa começou a tocar no liberalismo e afirma que sua salvação moral – luz no final do túnel, não é um nome aleatório! – Pode ser um exemplo de refugiados dos países do Oriente Médio. Suas tragédias defeituosas devem aprender com a próspera burguesia para se separar bem do mal e palavras da obra. É como se esse pensamento instrutivo não fosse suficiente, e o diretor acrescenta uma história auxiliar com seu terceiro filho Milene é seu filho pequeno de outro homem, um pai africano que deixa um garoto com um envergonhado de tempos em tempos.

A criança encantadora, interpretada por Elias Eldridge, leva a parte do nome do discurso (isto é, Deus) e traz família – cujo sobrenome, é claro, também não é por acidente – boas notícias decoradas na forma da rainha “Rhapsody Bohemian”.

A inocência jornalística de lições éticas, fechada em “luz”, será inevitavelmente irritada e misturada, especialmente porque o senso de humor finalmente deixará a abóbora com o grama de abóbora. No entanto, o filme é feito de maneira tão assertiva e talentosa que seus personagens, sem acreditar em seu realismo, de repente começam a simpatizar.

A abóbora não apenas mostra a posse única da geometria do quadro e do ritmo pré -fabricado, perfeitamente apoiado pelo registro sonoro de seu próprio ensaio, mas também surpreende com soluções inesperadas. Por exemplo, Milena e a equipe serão executadas na tela de acordo com a auto-decisão da dance music, cujo plástico é inspirado por Pina Bausch e a idéia da teoria do teatro “Bertold Brecht” Bertold. Cenas intrigantes com um fazendeiro invisível para aqueles em toda a família poderão impressionar até o público mais frio e incrível. A imagem constantemente repetida de um relógio arenoso cheia de água e lembra a tortura antiga fascinante: seus esporos germinam na chuva e, nas finais, é a inundação do mundo real. Também haverá cenas complexas extensas tiradas em água.

Se você retornar em nome, seu simbolismo obsessivo tem um lado mais pragmático. Farra usa lâmpadas especiais para tratar seus clientes feridos: a luz piscando penetra nas pálpebras de seus olhos fechados, mudando a percepção da realidade.

Obviamente, para a abóbora, este é um jogo leve – uma metáfora para o seu ofício; Não é de admirar que um dos fundadores dos diretores alemães Walter Rottman tenha chamado “Music of Light”, pelo coração do cinema. “Light” é um filme sobre como na escuridão geral que encerrou o mundo atual, uma história fictícia contada a partir de uma tela não apenas conforto, mas também nos aprimora. No final, abóbora da mesma geração de idealistas que Tarantino, ambos acreditam na capacidade do filme de transformar a realidade e, portanto, e em sua missão. O espectador acreditará que – outra pergunta.

