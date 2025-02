Berlinale-2025. “Se eu tivesse pernas, eu teria te atingido” – horror engraçado sobre a maternidade com um nome inexplicável (eu o mais rochoso). O personagem principal é insuportável, mas todos os pais a entenderão

A estréia da comédia de terror “Se eu tivesse pernas, eu teria atingido você” (se eu tivesse meus pés, eu bati em você), a diretora Mary Brontein, foi realizada em Berlim. Esta é a história de Linda – uma mãe que está enfrentando muitos problemas ao mesmo tempo. Sua filha está doente com uma doença sem nome – e deve conectá -la através de um tubo com um aparelho especial, que está constantemente quebrando. O teto em seu apartamento falha. Um trabalhador de estacionamento do hospital o impede de estacionar pacificamente todos os dias. Linda foi interpretada pela atriz australiana Rose Burn – e essa é uma atuação fenomenal. Em papéis secundários – o rapper o mais rápido de Rocky e o comediante Conan O`. O crítico de cinema Anton Dolin fala sobre por que esse filme vale a pena prestar atenção.

Os festivais são sempre uma pesquisa. Você está procurando minerais em minério áspero e, se tiver sorte, encontra metais nobres. O mineral mais raro é a originalidade. Marcas temáticas e estilísticas inundam o cinema do autor no nada menos que o fluxo principal, é possível encontrar um material original verdadeiro não todos os anos. Os espectadores da Berlinale 2025 ficaram felizes: o segundo filme da diretora americana Mary Bronstein “se eu tivesse pés, eu te bateria”, e no contexto geral que havia dois festivais -“Sandlance” e Berlinale em seu programa em um momento.

O tema principal é a maternidade e as lesões associadas a isso, de forma alguma psicológicas. Bronztein é destemilamente retirado do cânone, o aspecto mais tabu, começando com o santo postulado do amor maternal e os arquétipos que são transmitidos.

Da história diária de Linda, cuja filha ficou doente, e seu marido estava em uma viagem de negócios distante, seria bem possível tecer um drama ou comédia real. O bronzetein também é adotado por gêneros e costurado pelo maravilhoso monstro de Frankenstein, acrescentando um surreal horror absurdo e verdadeiro. Como resultado, o filme, cuja trama consiste à primeira vista da situação cotidiana, desde a primeira visão, conhecida por qualquer pai, parece uma loja tensa cheia de idéias filosóficas subversivas. Durante a sessão, isso pode ficar com raiva, como o personagem principal. A natureza do nome não está completamente clara: ou Linda está tão inflada que ela quer bater em alguém (e então o nome deve ser russificado no sexo feminino-“eu jogaria fora”) ou esta é uma réplica potencial de heroís (E então “eu jogaria fora”). Em uma palavra, não será possível acalmar a irritação – e obviamente não é possível esquecer a experiência dessa visão.

Berlinale-2025. "Mickey 17" – uma imagem prolongada do autor "Parasitas" Mon Jong Ho Ho Ho Clones de Robert Pattinson e besouro gigante contra o colonizador de terras lideradas por Parodia em Donald Trump

Desde os primeiros quadros, a câmera sem vergonha de Christopher Messina – uma bela operadora fez filmes dos irmãos Safdi, um dos quais, Josh, atuou aqui como produtor – com uma distância obscena de uma distância, examina o rosto de Linda. A boa metade da imagem é construída exclusivamente nos planos da super -ecool: um sério desafio profissional para o papel principal.

Bem, a rosa australiana queimou aqui realmente pulou acima de sua cabeça. O que não estava em sua carreira – e Volpi Cup em Veneza para o papel de uma garota cega em “Deusa 1967” e trabalha em épico “Guerra nas Estrelas”, “Three” e “Maria Antoniette”, e horror da série astral, Film Comics O X -Men -u, e a comédia Paul Fig “Boreide in Vegas” e “Spy”. Mas tal cota de realizações ainda não aconteceu. Obviamente, Bronstein queria a carga desumana do ombro transbordante, e ela provou sua vontade heróica de lidar com as tarefas mais desnecessárias, enquanto se repetia constantemente em voz alta e que não estavam no ombro.

A recepção mais séria do filme não é retratar, com uma exceção icônica, uma filha doente Linda. Só ouvimos seus comentários, mas lemos o horror e o desespero apenas no rosto da mãe: o diretor não queria incluir heroína na competição aparentemente perdida pela simpatia da platéia com uma garota de cinco anos. A natureza da doença misteriosa não está explicando intencionalmente, mas sabemos que o cano sai do abdômen do bebê, através do qual uma mistura especial de nutrientes é inserida nela (um rolo obviamente não planejado com uma “substância”). A mãe deve monitorar o trabalho de uma máquina médica que não consegue constantemente e controlar o peso da filha. Bronztein confiou -se o papel de um médico rigoroso.

O tema da medicina, tratamento e cura é enfatizado durante os dias úteis de Linde. Ela é uma psicoterapeuta, cuja força terminou: Linda simplesmente não pode se forçar a entrar nos problemas dos pacientes. Como a felicidade teria, a mais insatisfeita é a mãe alarmante, que vem à sessão com o bebê. Suas queixas sobre a falta de instinto da mãe, um medo irracional de danos ao seu próprio filho, as lendas da cidade sobre mães que dormem e babás de babá causam o último golpe a Linda. Pelo menos parece a ela até que o paciente desapareça sem deixar rasto no meio da sessão, jogando um bebê gritando em uma heroína estúpida. Inadvertidamente, você deve procurar ajuda de seu próprio terapeuta que trabalha em um escritório vizinho – um homem frio, indiferente e sempre cansado. Nele, a platéia, não sem surpresa, reconhece o principal show noturno de Conan O` Brain.

Berlinale-2025. "Ice Tower" – Marion Cotillard interpreta a rainha da neve em uma exibição sombria do filme O caso em que o filme antiquado é sua vantagem

Outro ator icônico “que eu tinha pernas …”-Rapper Rocky Rapper. Com um charme incrível e boa natureza, ele interpreta o administrador do motel, onde Linda e sua filha se forçaram a se mover. Afinal, o teto caiu em seu apartamento: ele não aguentava o fluxo de água de um tubo quebrado. O buraco no estômago do bebê e o buraco no teto fazem a terrível rima, da qual nascem a ansiedade: a lacuna é formada não apenas nos gráficos de trabalho e no estilo de vida da heroína, mas como se fosse por si só. O vazio negro realmente abre sobre a cabeça de Linda, e ela espia fascinada e ouviu esse abismo. Você pode ver um vácuo frio de espaço. De acordo com o bronze, a pintura veio de instalações monumentais: o artista constrói em todo o mundo do observatório, cortando aberturas no teto e nos telhados para observar o céu.

E esse buraco – um buraco na parte inferior do navio que vai para o fundo não é sem motivo para tudo o que começa no local da inundação. E não por acidente, porque o marido ausente de Linda, que dá conselhos inadequados ao telefone, é um capitão de longa viagem e, portanto, não pode ser devolvido e ajuda. Esse enredo parece uma piada de mau gosto e foi interpretado por Christian Slater (ele está na neve -túnica branca com tiras e um boné) é apropriado.

“Se eu tivesse pernas …”-literalmente um filme sobre um desastre, cujos espectadores podem se aproximar demais para dar indiferença ao que está acontecendo. Uma série de episódios de tragédia não permite relaxar por um segundo. A caixa de pizza cai no chão. O guarda em um estacionamento do hospital é perseguido por suas reivindicações. O que acontece quando Linda decide como recompensa pela obediência comprar uma filha de Hrčak, é melhor não falar. A multidão grotesca de acidente não nos permite entender completamente se a mãe infeliz é a culpa por sua própria tristeza ou o Senhor decidiu nomear seu eixo moderno, experimentando a profundidade de sua capacidade de sofrer.

Bronztein reflete muito a ansiedade de uma pessoa moderna, transformando -a em um distúrbio crônico, do qual todos estão literalmente sofrendo. O filme continua neste “Slazle-2”, que não se tornou acidentalmente o sucesso de bilheteria mais popular de 2024, e outra comédia de terror do mesmo estúdio A24 Avançado “All the Fear of Bo”-vamos ser uma maternidade, mas com filhos de perspectiva.

A própria Bronztein, que criou “se eu tivesse pernas …” por sete anos e criou muitas experiências pessoais nela, ela chama outras fontes de inspiração. A obra-prima de estréia de David Lynch merece a maior atenção no mês passado, é impossível não lembrar do diretor-“Landic Head”, o horror surrealista mais importante para a paternidade para a história dos cinemas. Ele agora tem uma fêmea dupla.

Os dramas globais das últimas batalhas para o bem e o mal foram substituídos por biográficos, como Oppenheimer, fantásticos, como “dun” ou papelão completamente, como Godzilla ou Blockbuster da Marvel, e as histórias de apocalipse íntimo e pessoal vêm. Seus heróis, ainda mais frequentemente, heroínas, estão preocupados – com o fundo da indiferença geral. “Se eu tivesse pernas …” Você pode chamar o modelo de referência desse novo gênero.

