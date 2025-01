Bettino e aquele “Vae Victis” entre Itália e Italietta

João Nostra 24 de janeiro de 2025

A história é conhecida, os vencedores escrevem-na sempre, por vezes com a ênfase e o aroma do triunfo ainda frescos na pele, mas ao mesmo tempo com a honestidade intelectual que torna um povo livre e orgulhoso e orgulhoso e faz dele uma nação. vezes com aquele desejo maligno e hipócrita único de reivindicar vingança e não justiça, sedento daquele sangue que deveria sempre proteger as “Pietàs” cristãs e que em vez disso deve chamar Vigliamente para o grito, todo italiano, “Vae Victis” proteja, também “Vae Victis” Quando a suposta fera fera agora é reduzida a pouco mais que um peixe vermelho doente nadando em uma jarra de vidro!!. A minha reflexão inspira-se na visão do belo filme “Hammamet” que acompanha os últimos anos da vida de um dos poucos grandes políticos italianos da Primeira República, um líder carismático e poderoso quando a dimensão humana ainda precedeu a política. jornada de sofrimento e dor.

E então rebobine a fita da história, você observa as imagens dos triunfos e das glórias deste homem tão aclamado como o Messias por aquela mesma multidão no espírito de que o levará contra as moedas na saída do hotel romano onde ele muitas vezes vive. , L ‘homem do não italiano à energia nuclear, o homem do corte da escada rolante, o estadista da longa noite de Sigonella e do orgulho italiano, da entrada da Itália no G7 e da Itália na Quinta Potência Mundial, o político que é o político que reduziu a inflação de 13 para 5% e aumentou os salários em mais de dois pontos maiores de inflação, o pensador livre, o líder da luta contra a desigualdade e a marginalização social, precursor da explosão de uma Europa pequena e egoísta que ele iria ‘ t posso ver e imaginar o seu destino em relação às potências mundiais que ignoraram a Ásia e os flocos progressistas da África Subsaariana e, em última análise, o político que no seu último discurso no parlamento declarou publicamente o sistema “consolidado, partilhado e participativo” de financiamento ilegal “entregou-se ao seu e a quase todos os outros partidos de todo o arco constitucional, um em particular ampla e constantemente perfurado tanto por cooperativas nacionais como pela assistência contínua e suspeita generosamente prestada pela” USS-Rússia mãe”, milagrosamente tocou e depois ampliou e esqueceu a investigação Clean Mani, que como um tsunami assolou o PSI e o DC reduzindo a sua morte política e sensacionalmente ou talvez apenas involuntariamente, esqueceu aqueles que, daquele financiamento ilegal, fizeram uso abundante e consumo graças às cooperativas “certas” e aos financiadores estrangeiros dos quais continuaram a ser o único posto avançado ocidental nostálgico e perigoso.

Jamais deixarei de censurar Bettino Craxi por ter escapado à justiça, por ter fugido para impedir a execução criminosa das sentenças proferidas no resultado dos julgamentos certamente realizados em clima de caça às bruxas e com aquela espada de Dâmocles pronta para acertar tudo para acertar tudo E todos, exceto sempre parar um centímetro antes de participar através do Delle Botteghe -oscake onde as pastas cheias de dinheiro, desfrutavam de uma via privilegiada, aparentemente invisível aos olhos curiosos e judiciais; Um homem que trouxe honra e privilégio àquela Itália que sonhou grande e orgulhoso de ser colocado no cenário internacional com aquela dignidade que a nossa história reivindicou, um homem que olhou para uma Itália pacificada, sem senhores estrangeiros e livre de baronatos nacionais, um homem que certamente cometida, como toda a classe política da época, com os erros que alguém vinha quis processar antes (e sobretudo) nas praças públicas e depois proferir as sentenças dos tribunais, não só o homem e o seu destino, mas ainda mais , seu Anti -ideia comunista e seu desejo obstinado de tirar os italianos do mestre do dever para devolvê-lo ao seu povo como uma nação que agora é protagonista, livre e independente; Portanto, nunca farei parte daquele grupo de pessoas que querem escrever a história que a comprova com aquele sangue que sabe cada vez menos que vingança e cada vez menos que justiça, que afirma que “Vae Victis” é típico do hipócrita e covarde Aqueles que erram, devem pagar sua própria conta com justiça, mas antes de tudo, mas antes de tudo, de misericórdia, junto comigo, idealmente e cristãmente, dar um cravo vermelho sobre o túmulo do homem, marido, pai e avô, obrigado ele pela ideia da ideia dele Liberdade e você também encontrará tempo (e coragem) para aquele túmulo se envergonhar e pedir desculpas a ele. Olá Bettino, descanse em paz!!.