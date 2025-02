Beyonce lança as ótimas notícias: a turnê ‘Cowboy Carter’

Os fãs perceberam rapidamente que o especial do Beyoncé Bowl de Beyoncé em Netflix agora diz “Cowboy Carter Tour”, deixando muitos especulando em seus próximos passos. Logo depois, Beyoncé compartilhou as notícias diretamente com seus seguidores no Instagram, com um fragmento com o texto “Cowboy Carter Tour”.

Postagem enigmática do Instagram precedeu o anúncio oficial

Antes de fazer o anúncio oficial, Beyoncé zombou da turnê do Instagram com uma posição enigmática datada de 14 de janeiro. O post, que se seguiu à sua apresentação icônica de meio tempo no dia de Natal no Ravens vs. Game. Os texanos apresentaram o título “Olha aquele cavalo”. Sem mais explicação. Esta publicação deixou os fãs com entusiasmo adivinhando o lançamento e o tour do álbum.