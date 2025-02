Beyoncé recebeu o Grammy pela primeira vez pelo melhor álbum

O cantor Beyoncé recebeu o Grammy Music Award no álbum de melhor indicação 2024. Para o álbum Cowboy Carter.

Nesta indicação, além dela, havia Taylor Swift, Billy Ailish e Charli XCX. Beyoncé também venceu o “Best Country Album” e o “Best Country Duet” para a música “II Most Wanted” com Miley Cyrus.

Kendrick Lamara, sua música “Not Like Us”, ganhou o maior número de prêmios em cinco indicações, incluindo “Record of the Year”, “Song of the Year”, “Rap-Execution of the Year”, “Best Rap Song” e ” Melhor videoclipe “. Então Kendrick Lamar se tornou 22 vezes o vencedor do prêmio.

O cantor Charli XCX ganhou três estátuas, Sabrina Carpenter – dois. Chapel Ron foi nomeado o melhor novo artista.

Beyoncé é o artista mais premiado da história do Grammy. Neste ano, ela recebeu um premium 32 vezes, mas nunca na indicação do “Melhor Álbum”. Este ano, ela se tornou a artista mais famosa da história do prêmio – ela teve 11 indicações.

Beyoncé – Campeão no número de Grammy Dizemos que se tornou a principal estrela pop do mundo, destruindo a fronteira entre música e política