BF-eni, a aliança é reforçada no contexto de melhorar o BF International Best Fields Best Food Limited Limited

Depois do que já foi comunicado em 26 de junho de 19 de setembro, 27 de novembro, 2024 e 23 de dezembro de 2024 com referência à melhoria das participação das minorias, para 49%, dos melhores campos da BF Melhor Fields Limited Company BF Best Foods (“BF Internacional “), pela entrada de investidores no capital social, deve -se notar que o BFSPA (” BF “) e o BF International assinaram e realizaram um contrato de investimento que prevê o capital social do BF International pela Eni Natural Energies Spa (“AENE”), uma empresa verificada por eni spa (“eni”), por (a) a assinatura de um aumento de capital social reservado para n. 1 Promoção da Categoria B para consideração unitária de € 7.1248 e um total de € 7.1248 e (b) a compra de BF Van N. 7.017.739 Ações ordinárias (que serão convertidas em ações da Categoria B) em consideração unitária de € 7.1248 e um total de € 49.999.986,83.

O contrato de investimento estipula que o BF e o BF internacional gastam uma série de declarações e garantias para um, para que as obrigações de compensação sejam estabelecidas para elas. A operação é um fortalecimento adicional da cooperação entre o grupo BF e o ENI no segmento de não alimentos para a produção de agro-feedstock que acompanha o segmento de alimentos do modelo de cadeia de suprimentos do grupo BF, usando o know-how e as habilidades técnicas especializadas de o último.

A operação faz parte das iniciativas destinadas a melhorar o BF International, para apoiar o processo de internacionalização do grupo BF e de acordo com o Plano Industrial 2023-2027 aprovado em 21 de julho de 2023, já em comunicação ao mercado.

Antes da operação, o Grupo BF foi assistido pela Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo (Divisão IMI Corporate & Investment Banking) como consultor financeiro, pela L&C Consulting & Partners como consultor industrial e por Grimaldi Alliance, Londres Office e Hesiod Stapa, como legal conselheiro.