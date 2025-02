Bhopal Bride Cinematography esfregar com namorado antes da recepção do noivo de curvas

Em uma dramática reviravolta, uma noiva escapou com o namorado no dia de receber seu casamento em Bhopal de Madhya Pradesh na quarta -feira. Ele saiu para lidar com a situação vergonhosa, o namorado e sua família se aproximaram da polícia e apresentaram uma queixa formal contra o réu. A polícia lançou uma investigação.

O incidente, relatado na área de TT Nagar da capital de Madhya Pradesh, parecia ser um caso de seqüestro, mas depois foi descoberto que a garota realmente foi com o namorado, disse o oficial da estação (Sho) Southir Arajaria.

Segundo a polícia, Ashish Rajak casou -se com Roshni Solanki por Ganjbasoda, no distrito de Vidisha. O casamento ocorreu e o casamento entre Ashish e Roshni foi solenizado em Ganjbasoda. O casal recém -casado estava programado para organizar uma recepção de casamento após o retorno de Ganjbasoda na quarta -feira.

No dia da recepção, Ashish e Roshni foram para uma sala de beleza próxima de onde foram diretamente para o salão de casamento.

Depois de chegar ao local da recepção em um carro, Ashish desceu de um lado e a irmã de Roshni e Ashish saíram do outro.

Naquela época, um carro se aproximou da estrada e parou ao lado do carro Ashish. Um jovem deixou o outro carro e empurrou a irmã de Ashish. Ele fez a noiva Roshni sentar no carro e rapidamente fugiu do local. No começo, parecia um caso de seqüestro, mas depois de um tempo, ficou claro que Roshni havia fugido com o namorado Ankit.

A noiva escapou, não foi sequestrada

Segundo a polícia, Roshni teve uma aventura com um garoto chamado Ankit de Ganjbasoda nos últimos cinco anos, que a família da menina estava ciente e havia uma disputa entre as duas famílias sobre isso.

Enquanto isso, o casamento de Roshni foi consertado com Ashish, um morador de Bhopal. O casamento ocorreu na terça -feira, mas na quarta -feira, Roshni, aproveitando a oportunidade, planejou um plano para fugir com o namorado Ankit.

Após o incidente, as pessoas no namorado chegaram à delegacia e apresentaram uma queixa formal sobre o incidente.

Na denúncia, Ashish alegou que, quando foi a Ganjbasoda com a procissão do casamento, alguém havia perfurado o carro em que a noiva teve que ser trazida. Por causa disso, Ashish levou Roshni de volta ao ônibus de procissão de casamento.

Após a denúncia, a polícia registrou um caso nas seções relevantes e lançou uma caçada humana para rastrear Roshni e Ankit, que estão atualmente em geral.

Maior investigação está sendo realizada sobre o assunto, disse a polícia.