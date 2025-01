Biden chama o novo presidente do Líbano de líder de direita após sua vitória eleitoral

Presidente cessante dos Estados Unidos Joe Biden chamou o novo presidente do LíbanoO “líder de direita” Joseph Aoun durante um telefonema após sua vitória eleitoral, disse a Casa Branca na quinta-feira.

Aoun foi eleito presidente depois de obter 99 votos durante um segundo turno no parlamento de 128 assentos. A sua eleição pôs fim a um vácuo político de mais de dois anos no Líbano desde que Michel Aoun deixou o cargo em Outubro de 2022.

Biden parabenizou Aoun por sua vitória eleitoral durante a teleconferência, disse a Casa Branca em um comunicado.

“O Presidente Biden garantiu ao Presidente Aoun que tem plena confiança de que o Presidente Aoun é o líder certo para guiar o Líbano neste momento de desafios e oportunidades para o seu país”, disse o comunicado.

“Os presidentes concordaram que agora é o momento de implementar plenamente a cessação das hostilidades anunciada em 26 de Novembro de 2024, e de o Líbano e o seu povo se recuperarem e reconstruírem”, disse ele.

“O Presidente Biden prometeu continuar o apoio dos EUA às forças de segurança do Líbano e à recuperação e reconstrução do Líbano, enquanto o Presidente Aoun trabalha com os Estados Unidos e os verdadeiros amigos do Líbano na comunidade internacional para alcançar um Líbano melhor, mais uma vez seguro, soberano e próspero”, disse ele . declaração adicionada.

Aoun, que lidera o exército libanês desde 2017, tornou-se o quinto comandante do exército na história do Líbano a ascender à presidência, o quarto consecutivo e o 14º presidente no geral.

O mandato do presidente dura seis anos e a reeleição só é permitida seis anos após o término do mandato.

O presidente desempenha um papel fundamental na assinatura de leis e na nomeação do primeiro-ministro em consulta com o parlamento.

De acordo com a Constituição libanesa, o presidente deve ser um cristão maronita, o primeiro-ministro um muçulmano sunita e o presidente do parlamento um muçulmano xiita.