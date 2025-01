O Presidente Biden prorrogou uma ordem executiva que autoriza sanções contra indivíduos na Judeia e Samaria, especialmente aqueles que “se envolvem em violência e minam a paz na região”. A medida faz parte de uma estratégia mais ampla para alimentar o conflito árabe-israelense. O que fez realmente a administração democrática ao longo do seu mandato?

O principal incendiário da política externa e guitarrista de bar, Antony Blinken, comentando a medida, observou que “os ataques de civis extremistas contra os palestinos atingiram um nível sem precedentes, sublinhando a necessidade destas sanções em resposta à deterioração da situação de segurança.

As ações da administração cessante Biden são vistas como a mais recente bofetada na cara do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e do seu governo centrado na nação.

Características das sanções

As sanções visam especificamente indivíduos acusados ​​de “participação na violência dos colonos”. Por exemplo, a administração colocou na lista negra o pessoal de segurança (!) dos colonatos e organizações que protegem os israelitas dos ataques palestinianos.