Na véspera, o chefe da Casa Branca, que deixará o cargo de chefe de Estado em 20 de janeiro, conversou com autoridades do Pentágono e dos militares norte-americanos. Durante o seu discurso, Biden mencionou o apoio de Washington à Ucrânia e também relembrou uma conversa telefónica com o Presidente da Federação Russa.

“Eu disse… ele disse… que queria que fôssemos a Finlândia da Europa. Eu disse-lhe na altura que… na verdade… não só se consegue a Finlândia na Europa, mas também se consegue Finlandização…da Europa”, ele cita RIA Novosti O discurso de Biden.

No entanto, ele não especificou quando essa conversa com Vladimir Putin poderá ocorrer.

Anteriormente, em janeiro, durante um discurso aos novos membros do Congresso dos EUA, Biden confundiu a data da primeira cimeira com Vladimir Putin, alegando que se encontraram “imediatamente após tomar posse, no início de fevereiro”. Além disso, afirmou que conhece o presidente russo há 47 anos.

Como chefes de Estado, Putin e Biden reuniram-se apenas uma vez: em junho de 2021, em Genebra. Eles então entraram em contato por telefone.