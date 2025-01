Biden impõe novas sanções ao setor energético russo, mas cabe a Trump mantê-las | Notícias do mundo

Washington: A administração do presidente Joe Biden anunciou na sexta-feira que expandirá as sanções contra o importante setor energético da Rússia, revelando um novo esforço para infligir dor a Moscou por causa de sua guerra devastadora na Ucrânia, enquanto o presidente eleito Donald Trump se prepara para retornar ao seu cargo prometendo terminar rapidamente . o conflito.

A administração democrata cessante considerou as novas sanções as mais significativas até agora contra os sectores do petróleo e do gás natural liquefeito de Moscovo, o motor da economia russa. As autoridades disseram que as sanções, que punem entidades que fazem negócios com os russos, têm o potencial de custar à economia russa mais de milhares de milhões de dólares por mês.

As novas sanções também afectam mais de 180 navios transportadores de petróleo suspeitos de fazerem parte de uma frota paralela utilizada pelo Kremlin para escapar às sanções petrolíferas, bem como comerciantes russos, empresas de serviços petrolíferos e responsáveis ​​energéticos.

Segundo o Departamento do Tesouro, vários dos navios atacados também são suspeitos de transportar petróleo iraniano sancionado.

“Os Estados Unidos estão a tomar medidas abrangentes contra a principal fonte de receitas da Rússia para financiar a sua guerra brutal e ilegal contra a Ucrânia”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, num comunicado.

“Com as ações de hoje, estamos a aumentar o risco de sanções associadas ao comércio de petróleo da Rússia, incluindo o transporte marítimo e a facilitação financeira em apoio às exportações de petróleo da Rússia.” Numa medida coordenada com Washington, o Reino Unido também impôs sanções às empresas energéticas russas. Tanto os Estados Unidos como a Grã-Bretanha têm como alvo dois dos maiores produtores de petróleo da Rússia, a Gazprom Neft e a Surgutneftegas, e dezenas das suas subsidiárias.

O Itamaraty disse que entre as duas empresas produzem mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, no valor de 23 mil milhões de dólares por ano. O secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, disse que “as receitas do petróleo são a força vital da economia de guerra de Putin”. “Confrontar as companhias petrolíferas russas irá esgotar o orçamento de guerra da Rússia, e cada rublo que tiramos de Putin ajuda a salvar vidas ucranianas”, disse ele.

O Reino Unido já sancionou quase 100 navios da “frota sombra” russa que transporta petróleo, enquanto os aliados ocidentais da Ucrânia procuram aumentar a pressão económica sobre Moscovo antes de quaisquer negociações para acabar com a guerra.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que o governo Biden escolheu este momento, apenas 10 dias antes de Biden deixar o cargo, para tomar medidas petrolíferas mais duras porque as preocupações com os mercados petrolíferos globais diminuíram.

“Isso foi realmente baseado nas condições de mercado”, disse Kirby. “E então era o momento certo para esta decisão, e é por isso que o presidente a tomou.” O Departamento de Estado também anunciou que iria impor proibições de viagem a 14 altos funcionários e executivos da Rosatom, o que também afectaria os seus familiares imediatos.

Funcionários do governo Biden disseram que, em última análise, caberá ao governo Trump manter ou remover as novas sanções.

A equipa de transição de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentários sobre as sanções.

Questionado se a administração Biden consultou a nova equipa de Trump, Kirby respondeu: “Em cada etapa e em cada questão importante, mantivemos a equipa de transição informada sobre as nossas decisões, o que estamos a fazer e por que o fazemos”. O novo conselheiro de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, escreveu num artigo de opinião para o The Economist publicado pouco antes do dia das eleições que os Estados Unidos deveriam “usar a sua influência económica” para “reprimir as vendas ilícitas de petróleo da Rússia” para trazer a Rússia”. Presidente Vladimir Putin à mesa de negociações. mesa.

Enquanto isso, Trump disse aos repórteres na quinta-feira que Putin “quer se reunir e estamos marcando isso”. A relação calorosa de Trump com Putin ao longo dos anos tem estado sob intenso escrutínio. O presidente eleito republicano também se opôs ao custo da ajuda a Kiev e prometeu agir rapidamente para pôr fim ao conflito quando regressar ao cargo, em 20 de janeiro.

Trump acrescentou uma nova camada de dúvidas sobre o futuro apoio americano no início desta semana, quando pareceu simpatizar com a posição de Putin de que a Ucrânia não deveria fazer parte da OTAN. O presidente eleito criticou a administração Biden por expressar apoio à eventual adesão de Kiev à aliança militar transatlântica.

Biden conversou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, na sexta-feira, quando as sanções foram anunciadas, discutindo o apoio contínuo de seu governo ao esforço para manter a Rússia sob controle e ressaltando a necessidade de que esse apoio continue. A Casa Branca disse que Zelenskyy expressou seu apreço pelos Estados Unidos.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, alertou na sexta-feira que a retirada do apoio à Ucrânia teria repercussões muito além de Kiev. Ele observou que os Estados Unidos têm contado com a cooperação dos seus aliados europeus nos últimos quatro anos, ao conceberem uma estratégia para enfrentar a crescente concorrência económica representada pela China.

“Penso que está claro que se os Estados Unidos puxarem o tapete à Ucrânia, isso terá um impacto na saúde das nossas alianças europeias e terá repercussões no Indo-Pacífico”, disse Sullivan numa conversa com um pequeno grupo. . de jornalistas na Casa Branca.

O Kremlin rejeitou na sexta-feira as novas sanções antes do anúncio planejado.

“Estamos cientes de que a administração tentará deixar um legado tão difícil quanto possível nas relações bilaterais para Trump e sua equipe”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A designação enquadra-se na autoridade de sanções aprovada durante a invasão e anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia em 2014, de acordo com funcionários do governo que informaram os repórteres sob condição de anonimato sob as regras básicas estabelecidas pela Casa Branca.

Se a administração Trump tomasse medidas para reverter as sanções, teria primeiro de notificar o Congresso, que teria a capacidade de votar desaprovação de tal medida, acrescentaram as autoridades.

A frota sombra é composta por petroleiros antigos comprados usados, muitas vezes por entidades não transparentes com endereços em países que não impõem sanções, como os Emirados Árabes Unidos ou as Ilhas Marshall, e com bandeiras em locais como o Gabão ou as Ilhas Cook. . Algumas das embarcações são propriedade da empresa estatal russa de navegação Sovcomflot. O seu papel é ajudar os exportadores de petróleo da Rússia a contornar o limite de preço de 60 dólares por barril imposto pelos aliados da Ucrânia.

As autoridades finlandesas suspeitam que um navio da frota paralela ligado à Rússia esteve envolvido numa possível sabotagem, cortando cabos críticos de energia e comunicações sob o Mar Báltico entre a Finlândia e a Estónia em 25 de Dezembro.

A administração Biden revelou um novo pacote de ajuda militar de US$ 500 milhões na quinta-feira, enquanto Zelenskyy se reunia com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin.