“Devemos alterar a Constituição para deixar claro que nenhum presidente está imune a crimes cometidos durante o mandato”, disse Biden.

Ele também enfatizou que o poder presidencial nos Estados Unidos não é absoluto.

O discurso de Biden à nação durou cerca de quinze minutos. Durante o seu discurso, o político nunca mencionou a Rússia e as relações russo-americanas, observou ele RIA Novosti.

Ao mesmo tempo, Biden abordou os temas do fortalecimento da OTAN, do apoio à Ucrânia, da competição com a China, e também mencionou um cessar-fogo na Faixa de Gaza.