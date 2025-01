Biden remove seções de Türkiye da ordem executiva dos EUA de 2019 sobre a Síria

Presidente cessante dos Estados Unidos Joe Biden reviu uma ordem executiva de 2019 sobre a situação em Síriaeliminando seções que têm a ver com Türkiye.

Biden informou ao Congresso que fez as mudanças à luz das mudanças nas circunstâncias locais em Síria pós-Assad e tomar medidas adicionais face à emergência nacional declarada na Ordem Executiva 13.894, emitida em outubro de 2019 durante o primeiro mandato do então Presidente Donald Trump.

Depois de Türkiye ter lançado a Operação Contraterrorismo Peace Spring, em 9 de Outubro de 2019, no norte da Síria, perto da fronteira turca, a administração Trump impôs sanções a três funcionários turcos e a dois ministérios.

A Operação Peace Spring foi realizada com base no direito de autodefesa, de acordo com o Artigo 51 da Carta das Nações Unidas e as resoluções relevantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o combate ao terrorismo para garantir a eliminação do PKK/YPG e as organizações terroristas Daesh/ISIS nas áreas em questão, que foram ameaçadas por terroristas.

Na sua campanha terrorista de 40 anos contra a Turquia, o PKK, listado como organização terrorista pela Turquia, pelos Estados Unidos e pela UE, foi responsável pela morte de mais de 40 mil pessoas, incluindo bebés, mulheres e crianças. O YPG é o braço sírio do PKK.

A nova medida de Biden foi vista como uma grande vitória legal para Ancara, que há muito exige que Türkiye seja completamente removida da ordem executiva de 2019.

De acordo com a Ordem Executiva 14142 de Biden, a Ordem Executiva 13894 é alterada para “remover do segundo parágrafo a frase ‘, e em particular as recentes ações do Governo da Turquia para conduzir uma ofensiva militar no nordeste da Síria’.”

“A ordem faz modificações mínimas na Ordem Executiva 13.894 à luz do fato de que certas operações mencionadas nessa ordem cessaram há 5 anos. Em particular, sob a ordem alterada, os Estados Unidos ainda podem sancionar qualquer pessoa que seja considerada responsável ou cúmplice de “participar, ou ter participado direta ou indiretamente ou tentado participar em ações ou políticas que ameacem ainda mais a paz, a segurança, a estabilidade ou a integridade territorial da Síria ou da comissão de graves violações dos direitos humanos”, segundo a ordem.

Biden deixará o cargo na segunda-feira e Trump retornará para sucedê-lo após uma ausência de quatro anos.