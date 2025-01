Biden se despede da presidência dos Estados Unidos e espera que seu legado sobreviva às políticas de Trump | Notícias do mundo

O presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou os seus quatro anos no cargo e mais de 50 anos na política, dizendo aos americanos que verão todos os benefícios da sua administração “florescer nas próximas décadas”. Biden deixa o cargo como um presidente amplamente impopular que está ansioso por proteger o seu legado de um sucessor, o presidente eleito Donald Trump, de quem se espera que desfaça grande parte dele o mais rapidamente possível.

“Você sabe, levará tempo para sentir todo o impacto de tudo o que fizemos juntos, mas as sementes estão plantadas e crescerão e florescerão nas próximas décadas”, disse Biden em um discurso de despedida. da Casa Branca na quarta-feira.

Biden esperará pelo tratamento mais benigno da história, que atualmente enfrenta, como muitos de seus antecessores. O Presidente Jimmy Carter, por exemplo, deixou o cargo em desgraça devido à crise dos reféns e a uma economia em crise, mas ganhou o Prémio Nobel pelo seu trabalho humanitário em todo o mundo. Além disso, tal como alguns dos seus antecessores, Biden deixou o cargo com um aviso ao povo americano.

“Não tenho dúvidas de que os Estados Unidos estão em condições de continuar a ter sucesso. É por isso que, no meu discurso de despedida desta noite, quero alertar o país sobre algumas coisas que me preocupam muito. Este é um concerto perigoso, e é uma perigosa concentração de poder nas mãos de muito poucas pessoas ultra-ricas. As consequências perigosas do seu abuso de poder continuam hoje sem controlo; uma oligarquia está a tomar forma nos Estados Unidos de extrema riqueza, poder e influência que literalmente ameaça o nosso país; toda a democracia, os nossos direitos e liberdades fundamentais e uma oportunidade justa para que todos saiam na frente”, disse ele.

“Vemos as consequências por toda a América, e já vimos isso antes, há mais de um século, mas o povo americano enfrentou os barões ladrões naquela época e quebrou a confiança. os ricos continuam com as regras que todos os outros tinham”, acrescentou Biden.