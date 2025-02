Big Love Show vai se reunir em -House Pop Stars for the Birthday of Love Radio

Foto: “Vida artística”

Quem toca: Dima Bilan, Polina Gagarin, Ziverst, Xolidayboy, Marie Kraimbreri, MOT, Artigos e Asti, Bandô Love Radio, Olga Buzova, Vanya Dmitrienko, Clava Koka, Ani Lorak, Costa Lacher, Olga Seryabina, “,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,, “e outros.

O que joga: Big Love Show-2025.

Por que ir: As vozes das estrelas pop domésticas soam no rádio há um quarto de século e, uma vez por ano, essa fonte de melodias e ritmos explodiu alto no Festival of Music and Love Big Love Show. Os fãs dos fãs do cenário russo se reunirão novamente na “arena ao vivo” dos favoritos populares – de Dima Bilan e Polina Gagarina a Lucy Chebotina e Vanya Dmitrienko. No ano do 25º aniversário da Rádio Love, os organizadores prometem os sucessos mais populares dos artistas mais brilhantes, um som fantástico, efeitos especiais incríveis e energia super-poderosa do amor.

Onde, quando, quanto: “Arena ao vivo”; 8 de fevereiro; 3 500 – 15.000 rublos.

Foto: “Regiões de Moscou”

Quem toca: Burak Ozchit, banda de som completa.

O que joga: Concerto de cinema “Música de programas de TV turcos”

Por que ir: Aqueles que não viram a série “The Great Century” não entendem a alegria dos fãs de Burak Ozchivita nas notícias de sua nova performance na Rússia. Durante um show no Kremlin, o público está novamente esperando por música da série turca e um vídeo com a participação de All Stars of the Gênero, incluindo o herói da noite, é claro. Além disso, o Volioki Be Handsome falará sobre filmagens em sucessos de bilheteria populares e eles responderão às perguntas do apresentador de TV Ivan Chuikov. A admiração universal, a admissão e a alegria são esperadas. Bem, como deveria estar no Palácio Kremlin, de maneira alguma aplausos.

Onde, quando, quanto: É o Palácio do Kremlin; 10 de fevereiro; 1 500 – 20.000 rublos.

Foto: Moscou Show

Quem toca: Boris Berezovsky, médicos de blues, Marina Zudina, Olesya Sokolova, Ivan Batarev, Irada Berg.

O que joga: A versão musical e dramática “Lost Paradise”.

Por que ir: Boris Berezovsky, vencedor da IX International Competition. Tchaikovsky, pode tocar toda a gama de emoções, como alguns de nossos pianistas. E não apenas na sala de concertos, mas também no cenário do teatro. O famoso músico, artistas populares dos teatros de Moscou e o grupo de médicos de blues se reunirá no imaginário Paradiso -Bar, que será o palco do palco por uma noite. Cinco personagens e cinco histórias sobre o amor, permeadas a partir de lembranças de felicidade falecida, insultos e dor. E o único remédio é o blues.

Onde, quando, quanto: Pneueatro; 4 de fevereiro; 2.000 – 12.000 rublos.