Bihar Bandh: Pappu Yadav carrega rosa em protesto contra o exame BPSC, diz ‘Sarkar ka Ram-Ram satya karna hai’

O parlamentar independente de Purnea Pappu Yadav convocou um ‘Bihar Bandh’ no domingo para protestar contra a questão do exame da Comissão de Serviço Público de Bihar (BPSC). Os apoiadores de Pappu Yadav protestaram em Patna, exigindo o cancelamento e reexame do exame. O deputado carregava uma rosa no protesto.

Quando questionado sobre que mensagem ele deseja transmitir ao carregar e distribuir rosas no protesto, Pappu Yadav disse: “Sarkar ka Ram-Ram satya karna hai (governo final). “Queremos acabar com aqueles que estão contra os estudantes.”

“As pessoas de Bihar estão nas ruas, os estudantes estão nas ruas. Todos estão apoiando isso (Bihar Bandh)…”, disse Pappu Yadav.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram apoiadores de Pappu Yadav bloqueando estradas, queimando pneus e exigindo o cancelamento do exame BPSC.

Os aspirantes do BPSC em Patna têm protestado desde dezembro do ano passado, pedindo o cancelamento do Exame Competitivo Integrado Combinado (Preliminar) (CCE) 2024, que o BPSC realizou em 13 de dezembro, devido a supostos vazamentos de questionários.

No sábado, o parlamentar independente de Purnea, Rajesh Ranjan, conhecido como Pappu Yadav, disse que ele, junto com o fundador do Partido Azad, Chandrashekhar Azad, e o chefe do All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), Asaduddin Owaisi, está colaborando na questão do exame preliminar do BPSC e não fará então. deixe a Câmara funcionar a partir de 21 de março.

SC no exame BPSC A Suprema Corte recusou-se na terça-feira a considerar um apelo levantando alegações de más práticas generalizadas durante o exame preliminar da 70ª Comissão de Serviço Público de Bihar (BPSC), realizado em 13 de dezembro de 2024, informou a agência de notícias ANI.

Uma bancada do Chefe de Justiça da Índia, Sanjiv Khanna, e dos juízes Sanjay Kumar e KV Viswanathan, pediu ao peticionário que abordasse o Tribunal Superior de Patna para apresentar queixas.

Com o tribunal relutante em ouvir o caso, o advogado do peticionário, Anand Legal Aid Forum Trust, disse que todo o país testemunhou a brutalidade da Polícia de Bihar contra manifestantes pacíficos que solicitavam o cancelamento do contencioso exame BPSC.

A Polícia de Bihar supostamente usou a força para controlar aspirantes a funcionários públicos que exigiam o cancelamento do BPSC.

Prashant Kishor recebe fiança Um tribunal de Patna concedeu na segunda-feira fiança incondicional ao chefe do partido Jan Suraaj, Prashant Kishor, horas depois de ele ter sido enviado para a prisão de Beur por se recusar a pagar fiança. Depois de ser libertado da prisão, Kishor dirigiu-se aos aspirantes do BPSC que protestavam e disse: “Não há força maior do que a força do povo.”

Ele também me informou sobre todo o incidente e disse que a polícia o levou para a prisão de Beur, mas não tinha documentos para mantê-lo lá.

Prashant Kishor estava em jejum até a morte por causa das irregularidades do BPSC, iniciado em 2 de janeiro em apoio aos estudantes que protestavam, que exigiam o cancelamento do Serviço Público de Bihar.

