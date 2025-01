Bihar: Homem atirou em menino de 8 anos por se recusar a comprar cigarros em Munger

Um menino de oito anos foi baleado na testa no distrito de Munger, em Bihar, depois de se recusar a comprar cigarros de um homem. O incidente ocorreu na delegacia de polícia de Dharhara, na vila de Govindpur, na tarde de domingo.

O menino estava se aquecendo perto de uma fogueira perto de sua casa quando um morador local, identificado como Nitish Kumar, se aproximou e pediu que ele fosse buscar cigarros em uma loja. Quando o menino recusou, alegando o tempo frio, Nitish supostamente sacou uma arma e atirou na testa do menino antes de fugir do local.

Ao ouvirem o tiro, parentes e vizinhos foram ao local e encontraram a criança caída em uma poça de sangue. Ele foi levado ao centro de saúde comunitário de Dharhara com a ajuda dos moradores. Os médicos o encaminharam ao Hospital Munger Sadar para tratamento avançado. Devido ao seu estado crítico, ele foi posteriormente encaminhado para um centro médico superior.

O Dr. Anurag, médico do Hospital Munger Sadar, disse que a bala estava alojada na testa do menino, perto do nariz. Ele confirmou que o estado da criança era crítico e exigia atenção especializada imediata.

Policiais, incluindo Sadar DSP Rajesh Kumar, visitaram o local e recuperaram um cartucho de bala. O DSP Kumar disse que Nitish Kumar, um residente da vila de Govindpur, fugiu após o tiroteio. Acrescentou que o arguido tem antecedentes criminais e já era procurado noutro processo. Esforços estão em andamento para prendê-lo.

O líder do Rashtriya Janata Dal e ex-ministro da União, Jayprakash Yadav, criticou o governo estadual sobre o incidente, chamando-o de um exemplo de anarquia em Bihar. Ele disse que o aumento da taxa de criminalidade reflete falhas administrativas e descreveu o estado como um estado de “selva raj”.

A polícia intensificou a busca pelo acusado, enquanto o menino permanece em cuidados intensivos. Mais pesquisas estão sendo feitas.