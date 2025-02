Bihar: Incapaz de treinar quando treinam Maha Kumbh, os devotos o atacam com pedras, quebram janelas

O caos criado na estação de trem Madabani em Bihar, enquanto fica frustrado para ir a Prayagraj pelo Maha Kumbh vandalizou Os treinadores da CA do Swatantrata Senani Express depois de não conseguirem embarcar no trem já cheio. Os vídeos do incidente apareceram nas redes sociais, mostrando passageiros agitados jogando pedras no trem, quebrando janelas e entrando fortemente.

Testemunhas oculares relataram que os treinadores da CA estavam cheios de devotos, impedindo que as portas se abrissem. Quando a multidão na estação inchou, alguns passageiros tentaram embarcar nas janelas, enquanto outros se viraram para jogar pedras e quebrar o vidro com raiva.

O trem enfrentou caos semelhantes em manchas entre Madhubani e Darbhanga, onde mais devotos foram para treinadores da CA, danificando M1 a B5 e A1 do trem número 12561. A situação aumentou ainda mais na estação Samastipur, onde viram grandes janelas, girando, girando Os compartimentos em treinadores gerais improvisados.

Com milhares da região de Mithilachal, que corre a Prayagraj por Magh Pureima, a superlotação levou a um colapso em ordem. A polícia ferroviária lutou para controlar a situação, já que as equipes médicas enviadas para tratar os passageiros feridos não podiam navegar pela multidão enorme e tiveram que voltar. Apesar do caos, o trem finalmente começou de Samastipur quase uma hora de atraso.

(Com entradas Rohit Singh)