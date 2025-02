Bihar: RJD Texahwi Yadav Líder diz que o BJP Delhi Win não tem impacto no Bihar

O líder do RJD, Tejashwi Yadav, demitiu sugestões de domingo de que a grande vitória do BJP nas pesquisas da Assembléia de Délhi terá um impacto no Bihar, onde as eleições devem ser expiradas no final deste ano.

O ex -vice -ministro de Bihar também disse que um retorno ao poder “após quase 26 anos” fez o BJP corresponder ao BJP cumprir as promessas feitas ao povo de Delhi.

Yadav, que agora é o líder da oposição na Assembléia Estadual, respondeu brevemente às perguntas dos jornalistas sobre o veredicto em Delhi, onde o parceiro da AAP Indian Block foi expulso do poder.

“Em uma democracia, as pessoas são supremas (Janta Maalik Hai). O BJP foi votado pelo poder após quase 26 anos. Com sorte, as promessas feitas para as pessoas serão cumpridas e não haverá retórica vazia (Junebaaa) “Disse Yadav.

Também foi perguntado ao líder do RJD, cujo partido conquistou o maior número de assentos nas duas últimas pesquisas da Assembléia em Bihar, sobre a reivindicação do BJP e seus aliados de que as próximas eleições no Estado beneficiarão a NDA, uma vez que lá lá estão foi um impulso a favor da coalizão dominante.

O jovem líder comentou depreciativamente: “Bihar é Bihar. Deve ser entendido (Bihar Bihar Hai. Samajhna Padega). “

A NDA é destinada a Bihar por JD (U) Supremo Niten Kumar, que é o primeiro -ministro desde 2005, exceto por um breve período em que as rédeas foram entregues a Jitan Ram Manjhi.

O mandato de Kumar, que concorrerá a um quinto mandato consecutivo no cargo este ano, também foi marcado por duas alianças de curto prazo com o RJD.