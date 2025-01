Bihar: Tejashwi Yadav critica Nitish Kumar por comentar sobre roupas femininas, diz que não é estilista

O ministro-chefe de Bihar, Nitish Kumar, afirmou no sábado que os gostos da indumentária feminina no estado melhoraram depois que ele chegou ao poder, há duas décadas, provocando uma resposta irada do líder do RJD, Tejashwi Yadav. Yadav, ex-vice de Kumar, disse que o ministro-chefe não era um “estilista” e que seus comentários refletiam sua “mentalidade distorcida”.

O líder do RJD compartilhou um vídeo no

O Ministro-Chefe, que também é o chefe do JD(U), fez estas observações no início do dia, enquanto estava no distrito de Begusarai como parte do ‘Pragati Yatra’ a nível estadual.

Yadav, que agora é o líder da oposição na Assembleia de Bihar, escreveu um post em hindi com a hashtag “ShameOnNitish”.

“Não é que as filhas de Bihar antes não usassem roupas boas. Elas também se cobriam de respeito próprio (Swabhiman) e autossuficiência (Swavalamban)”, disse.

“Não tente ser uma estilista feminina. (rua paridhan visheshagya). Seu pensamento está distorcido (pensamento lento) e sua declaração é um insulto direto a metade da população (Aadhi aabadi (um coloquialismo hindi para o sexo frágil)”, disse ele.

O líder do RJD já havia tentado atrair eleitoras femininas, antes das eleições para a Assembleia de Bihar marcadas para este ano, com a promessa de uma bolsa mensal se o seu partido chegasse ao poder.

(com contribuição do PTI)