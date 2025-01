Bilheteria de Pushpa 2, dia 29: O filme Can Allu Arjun ultrapassa a marca de 2.000 milhões de dólares com esta coleção em 2 de janeiro

Coleta de bilheteria Pushpa 2, dia 29: O estrelado por Arjun Kapoor continua seu desempenho impressionante nas bilheterias, mesmo que se aproxime de um mês na tela grande em poucos dias.

Um dia depois de testemunhar um aumento colossal de 70% em seus lucros, o filme do diretor Sukumar arrecadou $2,69 crore líquidos na quinta-feira, de acordo com as primeiras estimativas do rastreador da indústria cinematográfica Sacnilk às 18h15. Até agora, o filme arrecadou um total de $1.187,44 crore nas bilheterias nacionais.

Coleção de bilheteria mundial Pushpa 2 Considerando seus negócios nas bilheterias globais, o thriller de ação arrecadou $266,25 crores no mercado externo e $1.412,75 crore brutos no mercado interno até o dia 28, elevando a arrecadação geral para $1679 milhões.

O blockbuster de Tollywood com foco pan-indiano alcançou esse feito apesar de muitos lançamentos como Mufasa, Max, Marco, Vanvaas e Baby John. Notavelmente, a versão Hindi do Pushpa 2 é um grande sucesso mesmo entre os seus concorrentes de Bollywood. O filme não apenas arrecadou enormes somas de dinheiro com sua versão em hindi, mas também se tornou o filme em hindi de maior bilheteria na Índia. Na quinta-feira, a versão em hindi foi compilada. $9,5 milhões líquidos.

No entanto, Mythri Movie Makers anunciou que Pushpa 2 The Rule é o filme mais rápido a ser superado. $1.700 crore em 26 de dezembro. Postagem no Instagram sugere que o blockbuster arrecadou $1.760 milhões em todo o mundo em 25 dias. É agora o segundo cinema indiano de maior bilheteria, depois de Dangal, de Aamir Khan. Dangal, o filme de maior bilheteria da história do cinema indiano, arrecadou $2.070 milhões.

Seu elenco de estrelas inclui Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh e Ajay Ghosh em papéis principais, ao lado de Allu Arjun e Rashmika Mandanna na liderança. Feito com um orçamento de $400-500 crores, seu tempo de duração é de 200 minutos, tornando-o um dos filmes indianos mais longos.

