Bill Gates é sincero sobre seu divórcio de Melinda: ‘O erro que desculpe’: é isso que ele revelou

Bill Gates falou abertamente sobre seu divórcio como Melinda Gates e o descreveu como o que ele mais se arrepende. “Esse foi o erro que desculpe”, disse Microsoft Co -Founder, 69, em uma entrevista recente. Apesar da dor, Gates compartilhou que ele se sente “mais alegre agora”.

Embora Bill Gates tenha reconhecido outras falhas pessoais, ele colocou seu divórcio em primeiro lugar na lista. “Existem outros, mas ninguém que importa”, disse ele. No entanto, ele expressou otimismo sobre o futuro e destacou a melhoria de suas perspectivas. “Agora estou mais alegre”, diz ele para o Times em Londres.

Lições de uma longa associação

Ao refletir sobre seu tempo com Melinda, 60, Gates destacou a profundidade e as experiências compartilhadas que uma união tão longa implica. “Há alguma maravilha em passar toda a sua vida adulta com uma única pessoa devido às memórias e profundidade das coisas que você fez e ter filhos juntos”, disse ele.