Bill Waqf Painel para enviar um relatório final em Lok Sabha

O Comitê Parlamentar Conjunto que revisa o projeto de lei Waqf (emenda) apresentará seu relatório final a Lok Sabha na segunda -feira, no meio das acusações de oposição de que suas notas de dissidência foram escritas sem consentimento. A apresentação coincide com a sessão de orçamento em andamento. O chefe do painel Jagdambika Pal, juntamente com o vice do BJP Sanjay Jaiswal, apresentará o relatório em hindi e inglês. Além do relatório, eles também apresentarão as evidências registradas coletadas durante o painel de discussões.